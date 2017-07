Samsung U28E570D Monitor 4K Ultra HD da 28'' in super offerta su Amazon per il Prime Day a soli 284.90

Le risoluzioni 4K per i monitor stanno sempre più invadendo le scrivanie degli utenti che grazie alla diffusione di tale tecnologia riescono a svolgere ogni tipo di attività potendo contare però sulla massima qualità delle immagini oltre a molti altri vantaggi. E' di oggi l'offerta su Amazon per il Prime Day del monitor Samsung U28E570D alla risoluzione 4K Ultra HD da 28 pollici che viene venduto ad un prezzo che risulta essere il più basso degli ultimi 30 giorni ossia 284.90€ che per le qualità e le specifiche tecniche che possiede risulta davvero un'offerta invidiabile.

Il monitor UHD UE590 Samsung consente di lavorare e giocare al PC con una qualità delle immagini e dei contenuti multimediali mai vista. In questo caso le immagini e i video vengono riprodotti a 8 milioni di pixel con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al formato Full HD. Oltretutto il monitor presenta un nuovo livello di nitidezza grazie all'Ultra High Definition. Non solo perché la presenza dell'AMD FreeSync permette di sincronizzare dinamicamente la frequenza di aggiornamento dello schermo con la frequenza dei fotogrammi dei contenuti per minimizzare l'input lag e ridurre in maniera sostanziale tearing e stutter delle immagini durante il gioco.

Interessante anche il supporto HDMI aggiornato che permette la compatibilità con le risoluzioni UHD con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, riuscendo dunque a visualizzare agevolmente i contenuti 4K senza ritardo, anche se collegati con dispositivi AV. Tempi di risposta rapidi a 1 ms, capaci di percepire anche i movimenti più rapidi in modo più chiaro senza sfocature, scatti e scie sullo schermo. Presente il PBP ossia la funzione Picture-by-Picture che permette di visualizzare due diverse sorgenti in ingresso su un unico schermo, mantenendo la qualità delle immagini della sorgente originale. Non solo perché grazie al PIP 2.0 si potrà sfruttare il multitasking mentre si guardano i contenuti preferiti grazie al supporto ottimizzato di Picture-in Picture 2.0 che ridimensiona la seconda immagine per coprire fino al 25% dello schermo e posizionarla dove si vuole, gestendo con facilità anche le impostazioni audio.

