3 droni diversi in forte sconto su TomTop: si parte da 34 euro

Offrono divertimento, ma non solo. I droni sono diventati compagni inseparabili di varie realtà professionali, come fotografi e registi che possono adesso offrire panorami e inquadrature mozzafiato con spese tutto sommato irrisorie. Per il puro divertimento e qualche ripresa senza troppe velleità esistono molti modelli di drone a basso costo: ne proponiamo tre, fra quelli disponibili sul portale di e-commerce TomTop, che si caratterizzano soprattutto per un prezzo di vendita al pubblico estremamente contenuto. Grazie ai coupon che vi forniamo, inoltre, potete risparmiare ancora di più.

Partiamo dal più economico: JJRC Elfie, venduto come il drone ripiegabile più piccolo al mondo. Lungo 13,5cm e largo 16 (6,5 quando ripiegato) Elfie può essere utilizzato in qualsiasi circostanza e anche negli spazi più angusti. Grazie alla facilità di trasporto può essere utilizzato anche come "selfie drone", in modo da scattare le proprie foto ricordo in maniera originale e senza limiti di distanza. Pesa inoltre pochissimo, solamente 76 grammi con batteria inclusa, dispone di giroscopio e telecomando remoto ed è costruito in plastica. Il drone ha una batteria da 500mAh e la sua videocamera integrata può registrare video fino alla risoluzione 720p.

Il prezzo? Bassissimo già di suo, solamente 39,47€, e con il coupon LCXELFIE6 (da inserire nel riepilogo dell'acquisto sotto la voce "Have a Promotion Code?") è possibile risparmiare oltre 5€ portando il prezzo a 33,83€.

Il secondo drone in offerta su TomTop è Skytech TK110HW, ed è gestibile anche via smartphone come Elfie. Dispone anch'esso di un giroscopio a 6 assi per una migliora manovrabilità e integra una videocamera capace di registrare alla risoluzione 720p. La batteria è più grande, da 850 mAh, ma anche le dimensioni e il peso. Pesa 140 g mentre la superficie coperta è di 360 x 360 mm. Anche il modello di Skytech può essere ripiegato per un trasporto semplificato, diventando da 16 x 15 cm con un'altezza di circa 5 centimetri. Dispone di LED per il tracking notturno.

Cresce un po' il prezzo: Skytech TK110HW costa 52,63€ su TomTom, ma anche in questo caso potete risparmiare poco più di 5€ con il coupon LCXTKHW6. Con il nostro codice il costo finale sarà infatti di 46,99 €.

Infine, il modello più costoso fra quelli che vi proponiamo è MJX B3 Bugs 3, più grande ma con un'autonomia significativamente superiore rispetto a quella degli altri due modelli (che si fermano a poco più di 5 minuti). Questo modello infatti può volare per quasi 20 minuti e può essere controllato fino a distanze di 300-500 metri. Dispone di una grossa batteria da 1800 mAh, ma non ha alcuna fotocamera integrata: l'utente può piazzare diversi modelli di action cam (XiaoYi 4K, GoPro Hero 3/4), attraverso un gimbal offerto in dotazione, con una qualità superiore rispetto ad altri droni.

Il costo su TomTop è di 80,83€, ma inserendo il coupon MJXBUG3 è possibile risparmiare oltre 10€ sul prezzo applicato dal portale di e-commerce.

Di seguito riportiamo i link per acquistare i 3 smartphone su TomTop, con i coupon correlati: