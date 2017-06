Accenture invita alla scoperta del Liquid Studio di Milano. Ecco come partecipare

Un luogo in cui esperti aiuteranno le aziende ad accelerare il percorso di innovazione, trasformando le loro idee in applicazioni e servizi concreti. E' il nuovo Accenture Liquid Studio di Milano che nella serata del 20 giugno prossimo permetterà a tutti coloro che vorranno partecipare di osservare da vicino il lavoro dei professionisti Accenture scoprendo come vengono plasmate e trasformate le nuove idee in soluzioni innovative, abilitando i clienti ad applicare velocemente nuovi modelli di business con un più ampio accesso a nuovi mercati per rimanere sempre competitivi.

In questo caso l'opportunità che l'azienda dà a chiunque è interessato a questo mondo in continua evoluzione è quella di partecipare alla serata organizzata da Accenture per la serata di martedì 20 giugno direttamente all'Accenture Customer Innovation Network in Piazza Gae Aulenti 8 a Milano dalle ore 17. Il programma della serata previsto sarà così delineato:

17:30-18:30: What’s new in the new IT

18:30-19:00: Liquid Studio - Introduzione

19:00-20:00: Demo showcases & Cocktail

Quello che in Accenture si vuole fare con Liquid Studio è di creare un’esperienza immersiva tale da permettere alle aziende di lavorare fianco a fianco a professionisti di Accenture in un ambiente fortemente collaborativo e interattivo, sperimentando tecnologie emergenti quali serverless architectures, dynamic language e nuove metodologie di sviluppo. I clienti possono sviluppare applicazioni utilizzando architetture e piattaforme cloud, principi di sviluppo rapido come Agile e DevOps, lightweight frameworks e plug and play microservices-based architectures. Ma non è tutto perché il nuovo centro di Milano offre anche servizi di migrazione su piattaforme cloud, permettendo ai clienti di rendere i loro sistemi pronti per il mondo digitale.

Il centro di Accenture di Milano opera in stretta collaborazione con il Liquid Studio di Accenture presente nella Silicon Valley, come anche a Parigi e Nantes in Francia, e a Kronberg in Germania, oltre che con gli Accenture Labs, dove si sviluppano idee e prototipi attraverso l’applicazione di progetti di Ricerca e Sviluppo.

“Nel Liquid Studio – ha dichiarato Alessandro Marin, Senior managing director Accenture technolgy lead – le aziende sperimentano l’innovazione con workshop immersivi, attività di realizzazione di prototipi e sessioni di design thinking a loro dedicate, toccando con mano le tecnologie di frontiera e l’applicazione concreta al loro business. E’ un laboratorio in cui si entra con un’idea e si esce con un vero e proprio prototipo in pochi giorni”.

COME PARTECIPARE? Per poter partecipare alla serata organizzata da Accenture basterà inviare la richiesta di partecipazione direttamente a questo indirizzo: federica.de.leo@accenture.com al quale oltretutto gli addetti ai lavori potranno rendere ulteriori informazioni in merito all'evento in programma.