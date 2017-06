Anche Hyperloop One rivela le prime tratte in Europa, e una anche in Italia

Hyperloop One ha annunciato i propri piani per collegare alcune città europee con la nuovissima tecnologia di trasporto nota come Hyperloop, ancora in fase di sviluppo. Al momento in cui scriviamo la compagnia sta valutando l'implementazione del proprio mezzo di trasporto in nove aree del Vecchio Continente, con tratte che variano dai 90 ai 2.000 chilometri in lunghezza. Il sistema di trasporto Hyperloop One è un altro progetto associato ad Elon Musk, in aggiunta a Tesla e SpaceX con cui costruisce automobili elettriche e razzi riutilizzabili.

Hyperloop è un mezzo di trasporto che utilizza la propulsione elettrica per lanciare i vagoni di un treno (sospesi in aria attraverso un sistema magnetico e pressurizzati) a velocità superiori ai 1.100 km/h all'interno di tubazioni facenti parte di un circuito completamente chiuso. All'interno delle tubazioni ci sarà naturalmente il vuoto per consentire di eliminare il più possibile gli attriti interni dovuti all'aria. Il treno Hyperloop garantirà velocità di percorrenza oggi inimmaginabili con altri mezzi di trasporto pubblici, evitando al tempo stesso i fastidi dei controlli in aeroporto.

Hyperloop potrebbe arrivare in Europa prima che negli altri continenti e, fra le tratte considerate da Hyperloop One, ne troviamo una in Italia che aggancerà la Sardegna alla Corsica, della lunghezza di 451 chilometri. Fra le altre tratte ne troviamo una in Germania (quasi 2000 chilometri), tre in Regno Unito (la più lunga da oltre 1000 chilometri), ed altre tratte in Olanda, Polonia, Estonia-Finlandia e Spagna-Marocco. Del possibile approdo in anticipo in Europa ha parlato Josh Giegel, President of Engineering e co-fondatore di Hyperloop One:

"Negli ultimi due anni il nostro team di quasi 200 ingegneri, tecnici e produttori ha sviluppato la nuova tecnologia trasformando in un tratto i deserti degli Stati Uniti in una piattaforma per il testing che ci ha permesso di capire che avremmo potuto costruire un sistema Hyperloop ovunque nel mondo. Non vediamo l'ora di mostrare al mondo la nostra tecnologia e crediamo che l'Europa sia il Continente perfetto per uno dei primi sistemi Hyperloop".