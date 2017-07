Anche per i robot di sicurezza è estate: K5 si ribella e si butta nella fontana

Che le intelligenze artificiali stiano sempre più diventando "umane" è un dato di fatto, ma certi comportamenti per fortuna sono ancora riservati agli umani. Sì, perchè un robot, a differenza di un essere umano, non ha bisogno da pause o di ferie, non ha bisgno di mangiare o doversi riposare a causa dello stress accumulato, tanto meno di fare un rilassante bagno in piscina.

Ma ne siamo totalmente certi? Si perché l'altra sera, per essere precisi il 17 luglio alle 9 di sera circa il robot di sicurezza Knightscope (K5 per gli amici) per qualche motivo ha deciso di gettarsi in una fontana, forse per ribellarsi degli orari improponibili o del salario basso.

Scherzi a parte, il motivo dell'accaduto è attualmente ignoto come lo stato dei danni al droide, probabilmente nell'ordine di alcune migliaia di dollari. La situazione è sicuramente comica perché non capita tutti giorni di vedere un robot della sicurezza, ormai stufo della sua "vita" routinaria, decidere di gettarsi in un liquido fatale, mentre magari gli umani nella sala consumano comodamente un aperitivo, ignari di quello che di lì a breve potrebbe succedere.

La notizia non ha faticato molto per diventare virale e diffondersi a macchia d'olio sul web. Di seguito potete trovare alcuni simpatici tweet a proposito dell'accaduto.

It's a fun day here at @gmmb. The super high-tech security robot at our office complex has had a mishap. pic.twitter.com/nhRshrJA9w — Greg Pinelo (@gregpinelo) 17 luglio 2017