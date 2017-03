Apis Cor, la società che costruisce case in 24 ore con la stampa 3D

Non saranno le opere architettoniche più belle al mondo, né le più resistenti o le più pratiche, ma le case stampate in 3D da Apis Cor potrebbero davvero fare la differenza in alcune circostanze. Con sede a San Francisco, la società è capace di stampare una casa in sole 24 ore con una simpatica facciata curva di colore giallo e una superficie calpestabile di circa 40m². La dimostrazione è avvenuta nella città di Mosca, con temperature considerate proibitive per la stampa 3D.

Una superficie del genere non è probabilmente la soluzione più comoda per quanto concerne la vita familiare, ma immaginate di dover piazzare un numero elevato di unità abitabili in seguito a catastrofi di ogni tipo. In 24 ore e con una spesa irrisoria è possibile dare una dimora a un numero molto elevato di potenziali fruitori anche nelle situazioni più disperate. Il costo completo di una casa stampata in 3D da Apis Cor? 10.134 dollari, secondo quanto dichiara la stessa compagnia.

La stampante utilizza una miscela di cemento in grado di resistere per circa 175 anni e riesce a produrre singolarmente muri e alcune sezioni della casa, con conseguente assemblaggio da parte di operatori umani. La costruzione della struttura avviene tutta nella stessa sede e per rispondere alle rigide temperature della città di Mosca è stata allestita una sorta di tenda intorno alla posizione in cui venivano effettuate le operazioni, in modo da tener fuori il più possibile l'aria fredda.

Secondo la compagnia è piuttosto semplice anche il trasporto della stampante che, una volta in sede, inizia il lavoro impostando come punto centrale della casa la sua posizione. Vista dall'interno le case prodotte da Apis Cor sono virtualmente indistinguibili da quelle realizzate con i metodi tradizionali, e dispongono di un bagno, di un soggiorno, e di una cucina compatta e pienamente operativa, con la società che vuole puntare sulla stampa 3D anche per futuri progetti.

Con un costo di circa 250 dollari per metro quadrato, Apis Cor vuole rendere la nuova tecnologia una possibilità vera e propria nella costruzione di edifici abitabili. Una potenzialità che Behrokh Khoshnevis aveva previsto nel 2012 durante la conferenza TED: secondo il professore nel futuro le case potrebbero essere stampate in 3D in meno di una giornata. E quel futuro sembra che stia quasi per arrivare.