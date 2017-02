Con Philips ed Ericsson la connettività è illuminante. Ecco il lampione 4G/LTE

Annegare i siti di connettività all'interno dell'arredo urbano: in passato abbiamo visto molti progetti simili. Al Mobile World Congress che si aprirà coi pre-show domenica a Barcellona dovremmo vedere delle nuove concretizzazioni di questo tipo di approccio: Philips Lighting e Ericsson hanno infatti annunciato lo sviluppo congiunto di un nuovo lampione 4G/LTE per l'illuminazione stradale.

Philips lightpole site slim, questo il nome dato alla soluzione, è un prodotto 2-in-1 che aaffianca alla lampada LED a risparmio energetico di Philips Lighting la tecnologia small cell di Ericsson per la connessione a banda larga ad alta velocità 4G/LTE.

Si tratta di un progetto dedicato in primis alle città europee, richiamando le forme classiche dei lampioni sparsi in giro per il nostro continente. Gli analisti prevedono che nel giro di soli 3 anni il traffico dati da cellulare aumenterà di nove volte (i video rappresenteranno una buona parte di questo traffico, come abbiamo raccontato in questo articolo): entro il 2020 per gli operatori sarà necessario avere una copertura capillare di servizi a banda larga, con una numerosità di celle superiore a quella attuale, le small cell sono una tecnologia chiave in questo senso.

I due primi Philips lightpole site sono stati installati vicino alla Fira Barcelona con i servizi mobili degli operatori telefonici Orange e Telefonica, mentre negli USA le città di Los Angeles e San Jose hanno già adottato questa tecnologia. In aggiunta ai servizi network a banda larga, i lampioni possono ospitare anche altre soluzioni tra le moltissime applicazioni IoT, inoltre sono disponibili in diverse forme, altezze e stili, per integrarsi al meglio con l'arredo urbano già installato.