Dell Visor: ecco il nuovo visore Windows MR in arrivo ad ottobre a 359 dollari

Dell annuncia l'arrivo sul mercato del suo visore per la realtà aumentata compatibile con Windows Mixed Reality. Si chiama Dell Visor e possiede senza dubbio un aspetto quanto mai futuristico con una finitura completamente bianca e con la possibilità di essere indossato facilmente grazie al movimento della parte frontale verso l'alto. Dell così facendo anticipa l'inizio della manifestazione di IFA 2017 a Berlino ponendo subito l'accento su quello che gli utenti dovranno attendersi dall'azienda per questa fine dell'anno.

Il Dell Visor arriverà sul mercato infatti già entro il prossimo ottobre ad un prezzo di 359.99 dollari nella versione solo visore o di 459.99 dollari per quella con i controller inclusi. Sì, perché il Dell Visor permetterà agli utenti di utilizzare durante le sessioni di gioco o di interattività due controller che aiuteranno ad "esplorare" i mondi virtuali. Le novità rispetto agli altri competitors in questo campo partono innanzitutto dal supporto al Windows Mixed Reality, la nuova piattaforma di casa Redmond, e passano per un migliore comfort grazie all'ergonomia del dispositivo che dunque potrà essere utilizzato anche per sessioni di gioco lunghe senza affaticare l'utente.

A livello tecnico il Dell Visor possiede un duplice schermo da 1.440x1.440 pixel comprensivi di doppie fotocamere esterne capace di catturare l'ambiente reale in modo da poterlo integrare con quello virtuale. Come detto possibilità per gli utenti di utilizzare due controller che sono stati realizzati da Dell con 6 assi e dunque capaci di muoversi nelle tre dimensioni tramite levette analogiche e tasti integrati.