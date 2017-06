DJI Mavic Pro a soli 854,68 Euro su TomTop: prezzo irripetibile per il drone professionale

Il Mavic Pro di DJI si è ritagliato una discreta fama fra gli appassionati della categoria, gli utenti prosumer, e si vedono in giro anche alcuni professionisti che lo utilizzano con soddisfazioni. La sua qualità? Si ripiega su di sé offrendo un'ottima capacità di trasporto abbinata ad una elevata qualità delle registrazioni. DJI Mavic Pro è attualmente disponibile su TomTop al prezzo di 1.103 Euro, ma con il nostro coupon puoi risparmiare quasi 250 Euro sul suo acquisto. Acquista DJI Mavic Pro a 854,68 Euro cliccando qui e inserendo il codice 270LCXRM7139 nel Carrello.

Per completare correttamente la procedura è sufficiente recarsi nella pagina dell'inserzione su TomTop, accedere al sito con il proprio account, cliccare su Buy Now ed infine premere su Have a Promotion Code? in alto a destra, inserendo nella casella di testo il codice coupon 270LCXRM7139. A questo punto il prezzo di listino sarà stato aggiornato a 854,68 Euro. Un affare!

Il portale offre anche una versione di DJI Mavic Pro con diversi accessori offerti in dotazione ad un prezzo molto conveniente: 1075,48 Euro invece dei canonici 1287,08 Euro utilizzando il codice coupon 230LCXRM4222EU. Oltre alla dotazione originale troviamo 2 batterie aggiuntive da 3.830 mAh @ 11,4V, 5 paia di eliche invece di tre, caricatore per le batterie, caricabatterie da auto e un adattatore per batterie e powerbank.

Ma cosa ha di speciale DJI Mavic Pro rispetto ad un modello più economico? Innanzitutto DJI Mavic Pro occupa le dimensioni di una bottiglia d'acqua quando ripiegato e, al tempo stesso, la videocamera integrata offre riprese di alta qualità alla risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo, o in Full HD a 120 fotogrammi al secondo, quindi anche in slow-motion. Il drone può viaggiare ad una velocità massima di 65km/h, mentre in spazi interni o per scattare foto stabilizzate si può attivare la Tripod Mode che limita la velocità massima a soli 3,6 km/h.

Mavic Pro supporta inoltre la funzione ActiveTrack, che da sola vale il prezzo dell'acquisto. Attraverso algoritmi di volo avanzati il drone è in grado di riconoscere i soggetti dell'inquadratura (persone, automobili, barche, animali) e può seguirli autonomamente anche senza alcuna interazione da parte dell'utente. Mavic Pro può anche seguire il soggetto da diverse angolature, anche di lato, oppure seguire i comandi impartiti dall'utente senza perdere di vista il soggetto che si era impostato in precedenza. Il tutto evitando automaticamente gli ostacoli.

Il drone di DJI può anche individuare oggetti fino a 15 metri di distanza e fino a 36 km/h di velocità, eseguendo manovre su misura per evitare la collisione con gli stessi. Per tutte queste caratteristiche tecniche e funzionali DJI Mavic Pro viene venduto online ad una cifra intorno ai 1200 Euro, ma l'offerta attuale di TomTop consente di acquistarlo risparmiando circa 350 Euro e ancor di più se si considera l'invitante pacchetto con batterie aggiuntive (con tre batterie si arriva a circa un'ora di autonomia) ed eliche sostitutive.