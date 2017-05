Drone DJI Phantom 3 SE e batteria per Mi Drone 4K: sconti su TomTop grazie ai nostri coupon

Chi ama sfruttare i vari e-commerce online per risparmiare qualcosina sugli acquisti del mondo tech non può non conoscere TomTop, rivenditore cinese che consente di acquistare prodotti anche dall'Italia con prezzi talvolta piuttosto interessanti. Grazie ai nostri coupon è inoltre possibile aumentare ancora di più il risparmio, e in questa occasione vi proponiamo due codici sconto per altrettanti prodotti: prima per il drone DJI Phantom 3 SE, poi per la batteria da 5.100 mAh per Mi Drone 4K di Xiaomi, azienda celebre soprattutto per il suo impegno nel mobile.

DJI Phantom 3 SE è un quadricottero estremamente celebre per gli appassionati del settore e per chi ama realizzare scenografici video aerei. Si tratta del prodotto più a buon mercato della famosa DJI, il migliore sul fronte rapporto qualità-prezzo per chi intende realizzare contenuti gradevoli ma non di caratura professionale. Il drone può volare ad una velocità massima di ben 57 km/h anche in presenza di vento, e può essere gestito ad una distanza di un massimo di 4 km attraverso il suo controllo remoto mediante segnale Wi-Fi amplificato.

Il drone DJI viene fornito con una fotocamera da 12 megapixel con obiettivo con angolo di visione di 94°, capace di registrare video alla risoluzione massima 4K (Ultra HD) a 30 fps o in Full HD a 60 fps, con velocità di ascesa e discesa rispettivamente di 5m/s e 3m/s. Il drone di DJI può viaggiare ad un massimo di 6000 m sul livello del mare per 25 minuti grazie alla sua batteria da 4.480 mAh integrata, e orientarsi in spazi interni mediante una tecnologia di vision proprietaria. Esternamente può invece sfruttare il GPS integrato all'interno della scocca.

Il drone DJI Phantom 3 SE è disponibile in pre-order al prezzo di 551,99 Euro, ma con il codice coupon LCXRM7920 si possono risparmiare 46 Euro e comprarlo a soli 505,99 Euro su TomTop.

Chi invece dispone di un Mi Drone 4K di Xiaomi può acquistare la batteria aggiuntiva originale che, con una capacità di 5.100 mAh, garantisce un'autonomia di volo di un massimo di 27 minuti. Un sistema a LED permette di monitorare costantemente la carica residua dell'unità integrata, mentre diverse tecnologie di gestione della ricarica proteggono la batteria permettendo una durata del tempo più elevata. La batteria può essere utilizzata su Mi Drone 4K e su Mi Drone RC e può essere acquistata a 69,91 Euro sfruttando il coupon LCXRM7962.