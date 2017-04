Droni DJI in forte sconto su TomTop: ecco tutte le offerte di oggi

I droni sono oggi uno dei dispositivi più divertenti da utilizzare sia a livello amatoriale ma anche e soprattutto professionalmente parlando. Sempre più spesso questi dispositivi volanti vengono utilizzati da professionisti quali fotografi o registi per realizzare riprese mozzafiato ad un altezza che difficilmente potrebbe essere raggiunta con le normali attrezzature sceniche. Ecco che le aziende produttrici stanno cercando sempre di più di realizzare prodotti altamente professionali che permettano riprese a risoluzione elevate ma anche assolutamente stabilizzate e sappiamo che in volo questo non sempre risulta facile. TomTop, sempre più leader nelle vendite online, ha deciso di scontare molti dei suoi droni della DJI presenti sul catalogo e queste sono le 4 offerte che oggi vi proponiamo con prezzi decisamente scontati grazie anche ai nostri coupon.

Partiamo dal nuovo DJI Phantom 4 Advanced che solo su TomTop oggi viene fortemente scontato. Il drone professionale dell'azienda cinese esteticamente si presenta simile agli altri droni DJI con la caratteristica della presenza di una coppia di sensori anti-collisione anteriormente. Presente il supporto alla banda 2.4 Ghz ed una fotocamera da 20MP in grado di girare video in H.264 4K a 60 fps, o in H.265 4K a 30 fps con un bitrate a 100Mbps costante. Interessanti le prestazioni con un range massimo di 7 km e 30 minuti di volo a piena carica.

Il DJI Phantom 4 Advanced viene venduto su TomTop solo per un periodo limitato ad un prezzo di 1268.06€ a questo indirizzo con uno sconto del 33%.

Nelle offerte di oggi troviamo anche il DJI Phantom 4 il modello che permette registrazioni fino a 4K in un bundle particolare ossia con una doppia batteria extra compresa nel prezzo. Ricordiamo come il DJI Phantom 4 in questa versione possegga una fotocamera da 12MP in grado di registrare video alla massima risoluzione di 4K a 30fps o registrazioni a 1080p con 120fps. Il drone permetterà di raggiungere velocità massime di 72 Km/h e la batteria in dotazione garantirà un'autonomia di ben 28 minuti di volo con un range massimo di 5Km di distanza. Da valutare in questa offerta soprattutto la possibilità di ricevere compreso nel prezzo addirittura una doppia batteria di riserva da 5350 mAh che dunque permetterà di risparmiare e di avere maggiori autonomie durante le uscite.

Il DJI Phantom 4 FPV con registrazioni fino a 4K in bundle con una doppia batteria extra è in offerta su TomTop a questo indirizzo al prezzo di 1070.66€ con uno sconto immediato del 44% per un tempo limitato.

Con l'utilizzo di un coupon è possibile anche acquistare ad un prezzo davvero interessante il DJI Phantom 4 base. In questo caso il modello in offerta possiede una fotocamera da 12MP che permette di raggiungere registrazioni in UltraHD ossia fino 4K a 30fps oppure anche registrazioni in 2.7K fino a 30fps. Da non sottovalutare anche registrazioni minori in Full HD ma con addirittura fino a 120fps. Il drone chiaramente originale possiede una batteria da 5350 mAh capace di garantire un volo continuativo di 28 minuti con una sola ricarica ed un range di movimento massimo pari a 5Km. Presenti ogni sorta di sensori per il movimento e chiaramente tutte le funzionalità più esclusive dei droni professionali della DJI.

In questo caso il DJI Phantom 4 viene venduto a 1399.99$ ma grazie al nostro coupon promozionale (YZHRM5063UK) da porre al momento del pagamento scegliendo la spedizione dal magazzino Germany Warehouse il prezzo finale sarà di 949.99 dollari con uno sconto effettivo di ben 540 dollari.

L'ultima offerta è invece per il DJI Phatom 4 PRO ossia il top di gamma dell'azienda cinese. In questo caso sappiamo come questa versione permetta di raggiungere livelli professionali di riprese in volo. Il drone infatti possiede un sensore Exmor R CMOS da un pollice e 20 MP, possibilità di registrazione in 4K a 60 fps e il formato RAW per le foto. In più troviamo anche i sensori posteriori per evitare ostacoli: il Phantom 4 PRO può ora vantare una protezione totale in tutte e cinque le direzioni. Non solo ai quattro lati quindi, ma anche sotto. Una funzione, questa, che sarà gradita soprattutto dai neofiti per evitare di rovinare il loro prezioso gioiellino nei primi voli. Da non sottovalutare anche il range di volo massimo che può raggiungere i 7Km con supporto alla banda 5.8 GHz ed una batteria per voli continuativi di 30 minuti.

Il DJI Phantom 4 PRO viene offerto su TomTop al prezzo finale di 1399$ grazie al coupon promozionale (LCXRM7655) da inserire in fase di pagamento scegliendo la spedizione da magazzino China Warehouse ottenendo uno sconto diretto di 100 dollari rispetto al listino.