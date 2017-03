Droni giocattolo e con fotocamera a partire da 20 Euro su TomTop

Un drone può essere utilizzato per diverse mansioni, partendo dal puro divertimento, arrivando al perfezionamento di attività professionali. Fotografi, registi e youtuber possono adesso offrire riprese spettacolari con una spesa per l'attrezzatura minima. Per il puro divertimento e qualche ripresa senza troppe velleità ci sono parecchi prodotti, e fra questi alcuni offerti in sconto proprio in questo momento sul portale TomTop. Per chi vuole risparmiare sull'acquisto di un nuovo drone inoltre vi proponiamo dei codici coupon da utilizzare in fase di Checkout per ottenere uno sconto ulteriore.

Husban H507A è un quadricottero FPV che, quindi, può essere gestito anche con visuale in prima persona da remoto, equipaggiato con una fotocamera dalla risoluzione HD (720p). Il velivolo può essere collegato allo smartphone e grazie a GPS e barometro integrati può mantenere l'altezza di volo e raggiungere waypoint specifici sulla mappa ed effettuare altre manovre. L'autonomia è di 9 minuti in volo, con una distanza di massimo 100 metri per il controllo remoto. Il drone può essere acquistato al prezzo di 89,29 Euro grazie al codice promozionale TTH507A.

Il secondo modello di drone in sconto è il piccolissimo Flytec T18, anch'esso FPV e quindi con una fotocamera HD integrata. Grazie alle sue dimensioni e alle sue capacità di manovra viene indicato come un modello "da corsa". Dispone di un giroscopio a 6 assi e con una batteria ai polimeri di litio da 450 mAh raggiunge un massimo di 7 minuti di autonomia. Il sistema a LED infine consente di utilizzare il drone anche al buio o la notte, facendosi vedere in volo. Il prezzo è di 37,59 Euro spedito dalla Cina utilizzando il seguente codice sconto: TTFLYT18.

GoolRC T37 è un altro drone FPV con fotocamera HD dal prezzo conveniente. Utilizza una tecnologia per il mantenimento della quota di volo e anch'esso è un modello dalle dimensioni compatte e con elementi ripiegabili. Grazie alle sue dimensioni può essere utilizzato anche per scattare dei selfie artistici, con una buona stabilità garantita dal giroscopio a 6 assi. Il quadricottero pesa solamente 79g e ha un'autonomia di volo che varia da 5 a 8 minuti grazie alla batteria da 500 mAh. Il prezzo su TomTop è di 32,89 Euro con il codice sconto GOOLRC8, anche in questo caso spedito dalla Cina.

Syma X5UC è un altro drone con una piccola videocamera HD e diversi sensori che garantiscono un comodo controllo e agilità nelle manovre. Viene venduto in dotazione con due batterie, per un'autonomia di 8 ore che può essere raddoppiata con la sostituzione dell'unità integrata. Con un peso di 112 grammi può essere controllato fino ad una distanza di 70 metri grazie al controllo integrato. Anche in questo caso il drone garantisce diverse modalità per la manovra, e anche in questo caso il costo è contenuto: 40,41 Euro con lo sconto LCXRM6881.

L'ultimo drone in sconto è l'economico HappyCow 777-382, un drone di dimensioni estremamente compatte con giroscopio a sei assi e un aspetto parecchio riconoscibile. La struttura consente al drone di resistere agli urti e proteggere i più piccoli da eventuali contatti indesiderati, quindi il modello si presta anche all'uso in ambienti interni di superfici ristrette. L'autonomia è in questo caso di circa 4 minuti con una singola carica. HappyCow 777-382 costa molto poco: 15,03 Euro con il codice sconto TTCOW6 con spedizione che avverrà dal magazzino in Cina.