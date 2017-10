Due stelle di neutroni si fondono e ci regalano una migliore comprensione dell'Universo

Un nuovo tassello si è aggiunto qualche giorno al grande puzzle della nostra conoscenza dell'universo. Le rilevazioni simultanee di LIGO, VIRGO e del telescopio Fermi hanno confermato la collisione di due stelle di neutroni, che ha portato alla creazione di massicce quantità di metalli pesanti tra cui l'oro.

LIGO e VIRGO sono i due rilevatori di onde gravitazionali attualmente in attività: LIGO è negli Stati Uniti ed è composto da due rilevatori, mentre VIRGO è un rilevatore sito a Cascina, in provincia di Pisa. In un periodo di attività simultanea dei tre rilevatori è stato possibile rilevare onde gravitazionali provenienti da due stelle di neutroni in fase di collisione e fusione.

Le stelle di neutroni sono stelle formate quasi esclusivamente da neutroni, con una quantità di materia esotica non meglio definita e in proporzioni ancora non chiare o dimostrate (es. stelle di quark). Contrariamente alle stelle come il Sole, non si formano per aggregazione ma in seguito all'esplosione di una supernova: se questa non è troppo grande (circa 10 volte la massa del Sole), la stella esplode liberando una quantità estrema di energia e lasciando dietro di sé il nucleo stellare - con una massa pari a una o due volte quella solare.

Se ha una massa superiore a 1,4 masse solari, il nucleo collassa, diventando una sfera di materia di poche decine di chilometri di diametro. La materia, compressa in un volume così ridotto, va incontro a un processo di degenerazione e alla trasformazione in neutroni, con elettroni e protoni che vengono fatti fondere tra loro dall'enorme pressione della forza di gravità.

Le due stelle di neutroni che si sono fuse hanno una distanza dalla Terra di circa 130 milioni di anni luce e l'evento è stato ripreso contemporaneamente sia dai rilevatori di onde gravitazionali che dal telescopio Fermi, che ha rilevato l'emissione di raggi gamma e ha dunque confermato che le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce (o comunque a una velocità molto vicina a quella della luce).

La fusione è durata circa 100 secondi, fatto che ha permesso di ottenere molti dati e che va ben oltre quanto rilevato finora con i buchi neri - i cui eventi durano solitamente pochi secondi o frazioni di secondo.

La fusione delle due stelle di neutroni ha prodotto una grande quantità di atomi pesanti (ad esempio l'oro), sulla cui origine gravavano ancora dubbi: l'energia derivante dalle supernove, infatti, non sembrava sufficiente. Non solo: sono state rilevate gamma ray burst, esplosioni di raggi gamma, la cui origine a partire dall'unione di stelle di neutroni era soltanto un'ipotesi che viene ora confermata.

Non c'è certezza su cosa sia stato creato in seguito a questa fusione: potrebbe trattarsi della stella di neutroni più massiccia finora osservata o del buco nero più piccolo. Serviranno ulteriori osservazioni per confermare la natura del nuovo oggetto.