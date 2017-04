Ecco come i robot possono smistare 200 mila pacchetti al giorno per una società di consegne

Il sistema delle consegne cinese sta velocemente passando all'automazione per velocizzare le tempistiche delle operazioni di smistamento, oltre che la precisione. Questo sistema di robot, ad esempio, è in grado di identificare la destinazione di un pacchetto servendosi di un software di scansione dei codici.

Ideato per eliminare gli errori di smistamento, l'esercito di robot è in grado di mettere in ordine fino a 200 mila pacchetti al giorno. Si tratta di dispositivi capaci di auto-ricaricarsi mentre lavorano, il che li rende attivi per 24 ore al giorno. Un meccanismo incessante, che non si ferma davanti a nulla, sempre pronto e preciso. La società che l'ha realizzato sistema che il suo sistema di smistamento robotico riduce i costi del 70% rispetto all'equivalente con operai umani.

Abbiamo già affrontato tematiche di questo tipo in questo articolo.