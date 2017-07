Elon Musk avverte: regolamentare l'intelligenza artificiale prima che sia troppo tardi

"Evocare il demone": è con queste parole che qualche tempo fa Elon Musk, il visionario imprenditore sudafricano fondatore di Tesla, ha definito le attività di ricerca e sviluppo attorno all'intelligenza artificiale. Una similitudine sicuramente incisiva, per sensibilizzare sia addetti ai lavori, sia opinione pubblica, su quanto questo tipo di tecnologia possa presentare rischi concreti per l'umanità. Musk ha voluto ribadire ancora la sua posizione durante un incontro con i governatori degli Stati Uniti, sottolineando inoltre come i governi debbano iniziare fin da ora a porre dei paletti chiari e precisi per regolamentare l'intelligenza artificiale.

"Sono a contatto con intelligenza artificiale veramente d'avanguardia e penso che le persone dovrebbero essere davvero preoccupate a riguardo. Continuo a suonare il campanello d'allarme, ma fino a quando le persone non vedranno robot in giro per le strade ad ammazzare persone non sapranno come reagire perché tutto appare ora così vago" ha dichiarato Musk in occasione del meeting della National Governors Association.



Le considerazoni di Musk sull'intelligenza artificiale sono a partire da 1:16:20 in risposta alla domanda del Governatore Hickenlooper del Colorado

Secondo il CEO di Tesla la soluzione è la regolamentazione: "L'intelligenza artificiale è un raro caso in cui abbiamo bisogno di essere proattivi nella regolamentazione invece che reattivi. Io penso che nel momento in cui saremo reattivi nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale sarà troppo tardi". Musk ha poi aggiunto che il modello attuale di legislazione, dove i governi prendono posizione solamente dopo che accade "qualcosa di brutto" è inadeguato per affrontare l'intelligenza artificiale perché questa tecnologia rappresenta "un rischio fondamentale all'esistenza della civiltà".

Musk non si riferisce a quel tipo di intelligenza artificiale che già attualmente viene usata da svariate realtà del mondo tecnologico come Microsoft, Google, Apple o Amazon, o quella usata dai Muse per creare il loro ultimo videoclip oppure ancora quella che IBM con il suo Watson ha messo a disposizione per il torneo tennistico di Wimbledon. Il CEO di Tesla immagina invece quali possono essere i pericoli associati ad un tipo di intelligenza artificiale superiore non dissimile da quella che il pubblico ha potuto apprezzare nei film di fantascienza (su tutte si potrà ricordare Skynet della saga di Terminator). Secondo Musk la ricerca in corso sul primo tipo di intelligenza artificiale condurrà in un modo o nell'altro a quest'ultima, anche se la comunità scientifica dubita che questo possa davvero accadere.

Ovviamente le dichiarazioni di Musk hanno lo scopo di sollevare un dibattito, e in qualche modo hanno già avuto successo in questo: David Ha, un ricercatore che lavora con Google Brain, ha pubblicato un post su Twitter in risposta a Musk osservando come le tecnologie di machine learning già oggi pongono un rischio molto più concreto quando sono usate per mascherare attività umane dalla dubbia etica.

E, sullo stesso dibattito, si è inserito François Chollet, fondatore della piattaforma di rete neurale Keras il quale ha sibilato: "Probabilmente la minaccia più grande è il controllo di massa della popolazione attraverso messaggi mirati e bot. Il Machine Learning non è però un prerequisito" lasciando intendere come, almeno fino ad ora, l'intelligenza artificiale può al massimo rendere peggiori alcune minacce già esistenti. Chollet ha inoltre sottolineato, in un post successivo, come le soluzioni a queste minacce siano in realtà rappresentate proprio da un uso appropriato di intelligenza artificiale e machine learning ma che, per qualche motivo, "Non abbiamo volontà di difendere noi stessi".

Già nel 2015 Elon Musk assieme a Stephen Hawking e ad altri esponenti del panorama tecnologico aveva firmato una lettera aperta per sensibilizzare il mondo della ricerca tecnologia sulla realizzazione di intelligenze artificiali "etiche" e in grado di portare benefici concreti alla società.