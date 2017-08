Elon Musk presenta le nuove tute spaziali di SpaceX

Come d'abitudine per l'imprenditore sudafricano dal multiforme ingegno, Elon Musk ha annunciato tramite i propri profili social la nuova tuta sviluppata da SpaceX per gli astronauti. Musk ha pubblicato un'immagine tramite Instagram, promettendo che nei prossimi giorni ne saranno pubblicate ulteriori.

Nel suo messaggio Musk fa notare come non si tratti di un semplice modello dimostrativo, ma di un'unità realmente esistente e funzionante, presumibilmente pronta per l'uso. SpaceX ha già effettuato prove esponendo la tuta al vuoto per valutarne la corretta funzionalità.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Un post condiviso da Elon Musk (@elonmusk) in data: 23 Ago 2017 alle ore 00:59 PDT

La tuta è destinata all'uso intraveicolare(IV) e non è dunque pensata per l'utilizzo nello spazio aperto, ma all'interno dei veicoli orbitali (es. capsule Dragon) e della ISS. L'obiettivo è fornire agli astronauti tute che li possano proteggere da eventuali depressurizzazioni parziali dell'ambiente o - nel peggiore dei casi - da esposizioni complete al vuoto. Per le "passeggiate spaziali" gli astronauti dovranno continuare a utilizzare le attuali tute fino a che non sarà sviluppato un rimpiazzo.

Musk afferma: "È stato incredibilmente difficile trovare un equilibrio tra estetica e funzionalità. È facile ottenere uno dei due separatamente." Proprio riguardo l'estetica emerge un dato interessante: già un anno fa erano state diffuse su Reddit delle immagini di una tuta spaziale che appare molto simile a quella mostrata da Musk.

Al momento non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli, ma inevitabilmente questa tuta ricorda film di fantascienza che fanno immaginare un futuro tra le stelle per la nostra specie. Se il futuro sarà tra le stelle, meglio che gli astronauti abbiano un certo stile.