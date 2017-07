Elon Musk rivela l'elevatore per automobili studiato dalla sua The Boring Company

Elon Musk, CEO di Tesla, oltre a portare avanti il progetto Hyperloop che collegherà New Yok a Washington, nel tempo libero si cimenta in altri nuovi progetti, in questo caso tramite il suo account Twitter ha presentato il suo ascensore per automobili.

Ovviamente nel video l'ascensore viene testato con una delle sue Tesla la quale, in pochi secondi sprofonda all'incirca di 4-5 metri sotto il suolo: curioso notare come l'auto sia perfettamente allineata al piano mobile dell'ascensore e che intorno ad essa ci sia veramente poco margine di spazio per paraurti e specchietti, tutta via l'azione viene svolta in rapidità e senza problemi, semplice occhio del guidatore o magari qualche nuovo sistema di allineamento?

Testing The Boring Company car elevator Un post condiviso da Elon Musk (@elonmusk) in data: 25 Lug 2017 alle ore 23:26 PDT

Magari è un prototipo di un nuovo optional acquistabile con le nuove Model 3? oppure solo una richiesta speciale da parte di Bruce Wayne per aggiornare l'ascensore della sua caverna, sempre che sia disponibile anche in nero. Comunque aspettiamo di vedere cosa Musk comunicherà successivamente a questo suo primo annuncio.