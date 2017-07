Ex ingegnere della NASA ricrea la pistola ''spara acqua'' più grande al mondo. Getti a più di 400 km/h

Quando si parla di Estate non si può non pensare al mare, alla spiaggia ma anche al caldo e ai giochi acquatici che solo in questa stagione prendono vita. Di certo da bambini, e forse anche da adulti, avrete preso in mano la pistola Super Soaker ossia la più famosa pistola a getto d'acqua capace di creare le classiche battaglie a colpi di spruzzi. Un ex ingegnere NASA, appassionato di questa pistola, ha deciso di battere ogni record e di costruirne un modello che nessuno aveva mai fatto finora. Una pistola gigante capace di spruzzare acqua a velocità superiori ai 400 km/h.

Mark Rober, questo il nome dell'ingegnere, ha deciso di coronare il suo sogno e di costruire un modello personalizzato della Super Soaker dalle dimensioni esagerate ma soprattutto dalle prestazioni incredibili. Sì, perché il nuovo "giocattolo" è stato curato nei minimi dettagli da un punto di vista estetico riprendendo per filo e per segno ogni caratteristica della pistola. Ma se l'aspetto è solo ingigantito quello che risulta incredibile della nuova Super Soaker è la velocità e la potenza con la quale spara acqua. In questo caso, e il video ne è la prova, basterà toccare il grilletto per far sparare un getto a velocità di 272 miglia orarie che praticamente equivalgono a più di 430 km/h.

Tutto questo permette al "pistolone" di tagliare addirittura tutto quello che si troverà di fronte dalle lastre di vetro agli alimenti passando anche per i bicchieri. Insomma una vera e propria arma a getto d'acqua. Il suo creatore non è nuovo a questo tipo di creazioni e già lo scorso anno realizzò una pistola Nerf che permetteva di lanciare dardi a più di 40 miglia orarie. In questo caso con la Super Soaker ha fatto decisamente di più. La pistola è stata creata prima su carta, o meglio su CAD, per poi essere assemblata con il posizionamento di alcune bombole di gas che hanno permesso appunto di dare al getto d'acqua la potenza necessaria per divenire la più grande e potente pistola ad acqua del mondo.