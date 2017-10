Fidget Spinner: astronauti Nasa studiano come gira nello spazio

Come si comporta un fidget spinner nello spazio? Come cambia il suo moto in condizioni di gravità zero? E, soprattutto, dopo quanto tempo si ferma? Sono le domande che si sono posti gli astronauti della Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: hanno voluto raccogliere i risultati dei loro esperimenti nel simpatico video che riproponiamo in questa pagina.

Ovviamente non è vero che il moto del fidget spinner si trasmette al corpo degli astronauti: se guardate attentamente il video, infatti, vi renderete conto di come il montaggio sia stato sapientemente realizzato (ci sono dei tagli) per dare questa impressione. In condizioni di gravità zero il fidget spinner gira più a lungo perché viene a mancare la resistenza dovuta alle dita che in condizioni normali lo tengono fermo e in posizione sopraelevata. Ovviamente, anche sulla ISS il fidget spinner a un certo punto si fermerà per via della resistenza dell'aria.

Da notare come il fidget spinner portato sulla ISS dagli astronauti abbia bene in vista il logo della NASA. Il video su YouTube, inoltre, in maniera molto carina ha l'icona di caricamento a forma di fidget spinner. Che la NASA voglia assicurarsi qualche finanziamento in più vendendo fidget spinner? Non sarebbe una cattiva strategia: chissà cosa ne pensano i contribuenti americani!