FlexTube di Prysmian è il cavo con la maggiore densità di fibre ottiche al mondo ed è italiano

Un cavo per le telecomunicazioni realizzato con l'unione di ben 1728 fibre ottiche e per giunta anche subacqueo. E' il nuovo FlexTube di Prysmian, azienda italiana leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e per le telecomunicazioni, un cavo che segna un primato mondiale nelle tecnologie per reti delle telecomunicazioni broadband. In questo caso il nuovo FlexTube è stato installato con successo dal provider australiano Superloop permettendo la connessione a banda larga tra le aree di Siu Sai Wan nell'isola di Hong Kong e il data center del complesso industriale di Tseung Kwan O sul continente.

“Siamo molto orgogliosi di aver preso parte ad un progetto di tale portata, contribuendo ad innalzare gli standard tecnologici del settore e allo stesso tempo rispondendo appieno alle necessità del cliente” ha affermato Philippe Vanhille, Senior Vice President Telecom di Prysmian Group. Mentre Frederick Persson, CEO di Prysmian Australia, aggiunge: “Abbiamo fatto un importante sforzo di coordinamento di risorse e processi per essere sicuri che le scadenze stringenti dei nostri clienti fossero rispettate. Consapevoli dell’impatto positivo di questo cavo per il loro business ad Hong Kong”.

A livello tecnico il progetto di Prysmian ha sfruttato la forza di produttore mondiale con una collaborazione capillare tra le sue affiliate. Il nucleo del cavo FlexTube da 1728 fibre è stato realizzato in Europa, nello stabilimento di Calais, in Francia. Quindi è stato trasportato in aereo in Australia, esattamente a Sidney, per permettere all'azienda di applicare degli strati aggiuntivi di barriere anti umidità e del nastro di alluminio.

A causa della posa del cavo fino a 5 metri nel fondale marino di Hong Kong, è stata applicata anche una speciale armatura a doppia corona di fili di acciaio, quindi una guaina finale è stata posta in essere nello stabilimento di Liverpool, a ovest di Sidney. Un progetto, quello del cavo FlexTube, che iniziato ben due anni fa è stato portato a compimento con una produzione di circa 6 mesi consentendo poi il suo trasporto ad Hong Kong agli inizi di dicembre.

“Prysmian è stata in grado di produrre il più denso e compatto cavo sottomarino che sia mai stato realizzato grazie alla cooperazione tra gli stabilimenti del gruppo locali ed oltreoceano, congiunti ai nostri requisiti tecnici specifici,” afferma Matt Whitlock COO di Superloop. “Prysmian ha dimostrato la sua abilità nel gestire le sfide ingegneristiche nella costruzione e installazione di cavi sottomarini, anche consegnando 15 tonnellate di cavo entro i tempi previsti“.