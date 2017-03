Google: ecco i rendering della nuova sede del colosso di Mountain View

Google vuole una nuova sede per i propri dipendenti. E' quanto emerge da alcuni rendering di un nuovo progetto che cancella completamente quello presentato nel 2015 dall'architetto Bjarke Ingels con il designer Thomas Heatherwick e che prevede la realizzazione di un quartier generale meno impegnativo e più realistico rispetto al precedente. In questo caso Google sembra voler seguire le orme del suo principale avversario Apple che, abbiamo visto, ha presentato da poco il futuristico Apple Park in arrivo ad aprile.

In questo caso Google aveva valutato la possibilità di realizzare un progetto decisamente faraonico con una struttura, oltre che immensa a livello di estensione superficiale, completamente in vetro dove all'interno della stessa sarebbero stati realizzati corridoi ed uffici completamente aperti. Oltretutto l'idea era quella della modularità e gli stessi uffici sarebbero stati organizzati all'occorrenza in base alle necessità operative dell'intera Google. Una struttura mai vista precedentemente e che di certo sarebbe andata ben oltre il concetto di mero ambiente lavorativo.

Tutto questo è stato però messo da parte da Google che, forse per i costi decisamente elevati di costruzione o forse anche per l'impegno esagerato in termini temporali, ha deciso di sostituire il primo progetto con un Campus decisamente più "normale". Dalle prime immagini sembra che il nuovo quartier generale di Google faccia capo all'attuale ponendosi come estensione dello stesso ma con l'aggiunta di nuove costruzioni pronte ad essere sistemate al di sotto di una immensa copertura di pannelli solari.

Un progetto importante ma che nulla sembra avere a che fare con il precedente almeno a livello stilistico. La mente chiaramente va al nuovo Apple Park in arrivo ad aprile e che sembra far impallidire il nuovo quartier generale dell'azienda di Mountain View. In questo caso il progetto ideato da Steve Jobs sembra essere inarrivabile almeno al momento e la struttura circolare a forma di astronave con grandi pareti a vetro ed un'area complessiva di oltre 250.000 metri quadrati rimane di certo una delle più avveniristiche sedi aziendali del momento.