Hyperloop da New York a Washington: Elon Musk conferma l'approvazione del governo

Elon Musk rivoluzionerà il sistema di trasporto mondiale e lo farà con la nuova tecnologia Hyperloop che vedrà la luce in USA riuscendo a collegare i cittadini da New York a Washington in soli 29 minuti riuscendo a passare anche per Philadelphia e Baltimora. La conferma arriva in via del tutto ufficiale direttamente dal CEO Tesla, Elon Musk, che ha dichiarato come grazie all'impegno della The Boring Company, sua società, sarà possibile realizzare il sistema di trasporto più all'avanguardia al mondo. Un progetto nato qualche anno fa dalla mente geniale del famoso imprenditore e che seppure a molti sembrava pura fantasia o meglio fantascienza, oggi potrà finalmente divenire realtà grazie all'approvazione (verbale) da parte del governo.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 luglio 2017

Il nuovo sistema di trasporto pensato e progettato da Elon Musk, denominato appunto Hyperloop, prevede di far viaggiare utenti e merci ad una velocità superiore ai 1.100 km/h. Il tutto chiaramente all'interno di un sistema tubolare in cui è possibile far "volare" delle navicelle create appositamente e mantenute in levitazione magnetica. Un sistema fortemente tecnologico che potrebbe permettere di superare i limiti odierni del trasporto classico e soprattutto potrebbe mirare ad alleviare, oltre ai tempi classici di viaggio, anche quelli riferibili al traffico veicolare.

L'idea di questo nuovo tipo d trasporto ha sempre catturato l'attenzione di aziende pronte a porre in essere l'idea di Elon Musk anche se fino ad oggi non si era mai pensato che proprio il CEO di Tesla potesse mettersi in prima fila con la propria società, la The Boring Company, per costruire e gestire il nuovo Hyperloop. L'imprenditore oltretutto sta riferendo nuovi dettagli sull'impresa grazie alla risposta ad alcuni utenti proprio sul social network.

In particolare sembra che il coinvolgimento della propria società potrebbe essere dovuto al fatto che Elon Musk vorrebbe far funzionare il suo Hyperloop non in superficie ma direttamente nel sottosuolo in modo tale da eliminare ogni tipo di problematica territoriale. Lo stesso Musk ammette come le prime tratte costruite potrebbero "bypassare" il grande traffico nell'area urbana di Los Angeles con successive estensioni a San Francisco e magari anche al Texas.

Sarà senza dubbio un progetto "faraonico" e soprattutto di non facile realizzazione anche se le prime prove hanno già dato esito più che positivo. Di certo sappiamo bene come Elon Musk non si fermi di fronte a nulla e come le varie Tesla, Space X e il futuro dei pannelli solari integrati per le abitazioni siano un segnale forte e deciso della volontà del CEO di cambiare la realtà come la conosciamo oggi aiutando gli utenti a vivere meglio grazie alla tecnologia.