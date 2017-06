Hyperloop, il treno iperveloce si farà in Europa entro il 2021

Hyperloop è un'idea americana, tuttavia sarà in Europa che dovrà mostrare di essere valida. A vincere il bando SpaceX Hyperloop è stata una società olandese grazie alla presentazione di una soluzione commerciale che, un giorno forse ancora non troppo vicino, collegherà l'intero Vecchio Continente a velocità oggi impossibili. Nella fattispecie parliamo di Hardt Global Mobility, che ha vinto le competizioni insieme ad altri nomi noti negli ambienti delle costruzioni e dei trasporti.

Il progetto è supportato dalla Technical University of Delft, dalla compagnia ferroviaria olandese Nederlandse Spoorwegen e dalla società multinazionale di costruzioni BAM. Il centro per il testing della nuova tecnologia è già operativo e la compagnia ha lanciato la fase di prova delle metodiche fondamentali per il funzionamento di Hyperloop, fra cui i sistemi di propulsione e quelli di sicurezza. A beneficiarne inizialmente saranno le città di Amsterdam e Parigi.

L'obiettivo annunciato dalla società olandese è infatti quello di collegare le città di Amsterdam e Parigi entro il 2021, la cui tratta potrebbe avere una durata di circa mezz'ora. Si tratterebbe di un'impresa estremamente importante dal momento che le due città distano fra di loro circa 510 chilometri. Considerando che teoricamente il treno di SpaceX può viaggiare a circa 1.126 km/h nelle condizioni ideali, non è difficile ipotizzare una durata di 30 minuti fra Amsterdam e Parigi.

In relazione le tratte attuali che collegano le due città impiegano circa 3 ore e 15 minuti via terrestre con il treno rapido di Thalys e circa un'ora in aereo al netto di fase di decollo e atterraggio. Il tutto senza considerare l'arrivo in aeroporto (non sempre agevole) e i processi necessari per la sicurezza a bordo. Hyperloop (qui maggiori dettagli) dovrebbe invece consegnare una soluzione economica, a basse emissioni di carbonio e soprattutto ultra-rapida alternativa ai mezzi di trasporto diffusi oggi.

L'idea potrebbe risultare efficace proprio in Europa, per unire le tante città presenti all'interno del relativamente piccolo Vecchio Continente. Il sogno di un'Europa unita con Hyperloop può essere distante, ma non impossibile: molti altri paesi europei stanno considerando l'integrazione della tecnologia, come ad esempio Repubblica Ceca e Slovacchia, mentre Hyperloop One terrà la settimana prossima un evento nella città di Amsterdam in cui mostrerà i fondamenti del nuovo mezzo di trasporto e le proprie ambizioni per la creazione di una rete Hyperloop europea.