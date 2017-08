Hyperloop One XP-1: nuovo test con la capsula per il trasporto veloce

Il primo viaggio della capsula che permetterà il trasporto a più di 1.100 km/h è stato un successo. Parliamo chiaramente del nuovo Hyperloop One che altro non è che la volontà di trasportare i passeggeri nelle grandi metropoli grazie alla tecnologia della levitazione magnetica. Il progetto sta andando avanti con un successo dietro l'altro e proprio nella giornata di ieri la società che sta dietro la sperimentazione è riuscita a far viaggiare per circa 300 metri la prima capsula, nome in codice XP-1, con una velocità massima di 308 Km/h su di un binario unico e grazie all'avanzato sistema a levitazione magnetica.

In questo caso l'esperimento portato a termine è stato realizzato nel circuito DevLoop creato appositamente nel Nevada in modo miniaturizzato rispetto a quello che verrà poi effettivamente costruito in futuro. L'impianto al momento a una lunghezza complessiva di circa 500 metri ed è chiaramente stato realizzato per portare a termini ogni sorta di test prima di poter realizzare i viaggi a 1.100 km/h definitivi.

A livello tecnico la capsula lanciata ieri ha una lunghezza di 8.7 metri con un'altezza di circa 2.7 metri. Effettivamente sono dimensioni leggermente più piccole di una comune carrozza del metro ma è chiaro che grazie alla velocità raggiunta si potranno effettuare quantitativamente più viaggi rispetto ad un classico impianto metropolitano. La capsula possiede un aspetto quanto mai futuristico con la presenza nella parte anteriore di una punta molto aerodinamica. Chiaramente nessuna immagine delle parti interne che comunque saranno quanto mai comode per i viaggi con addirittura l'accordo da parte dell'azienda realizzatrice di un audio accompagnatore riproducente proprio il suono del treno tradizionale.

E' un progetto quanto mai ambizioso questo della Hyperloop che deriva essenzialmente da quanto visionato dal CEO Tesla, Elon Musk, che da tempo vedeva il futuro del trasporto con capsule lanciate all'interno di tubazioni in mezzo alle grandi metropoli o addirittura interrate. Hyperlooop One è una delle aziende che sta tentando di mettere appunto la visione futuristica del grande imprenditore e l'obbiettivo è quello di far partire il primo viaggio pubblico negli Emirati Arabi Uniti entro il 2020. Le premesse di certo sono quanto mai positive.