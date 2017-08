I ricercatori olandesi lavorano ai reattori al torio, il nucleare ''pulito''

La ricerca scientifica continua a cercare nuove fonti energetiche che possano soddisfare le esigenze delle nostre società o a migliorare quelle già esistenti rendendole più efficienti. Nel caso della ricerca svolta dal Nuclear Research and Consulting Group (NRG) a Petten, in Olanda, la tecnologia su cui si stanno conducendo esperimenti è relativamente vecchia: i reattori a fissione che sfruttano il torio come combustibile fissile.

I reattori al torio prevedono che l'elemento sia prima preparato con un bombardamento a neutroni veloci, che lo trasforma in uranio-233. I ricercatori olandesi stanno studiando un metodo per favorire questo processo e renderlo più semplice e vantaggioso rispetto a quanto sia adesso, grazie alla Salt Irrigation Experimentation (SALIENT).

Per effettuare il bombardamento, i ricercatori utilizzeranno sali di torio portati allo stato liquido, pertanto dovrà essere realizzato un reattore in grado di sostenere le alte temperature che questo comporta e questo è uno dei principali aspetti su cui verte la ricerca.

Il vantaggio principale del torio sta nel fatto che il ciclo combustibile è chiuso e produce scorie nucleari molto meno pericolose dei reattori all'uranio; alcune stime affermano che le scorie del torio richiederebbero appena 300 anni per esaurire gran parte della pericolosità, contro le decine di migliaia di anni delle scorie dei reattori all'uranio-plutonio.

Seppure la soluzione migliore sarebbe la fusione nucleare, la fissione a base di torio rappresenta un'atlernativa più sicura rispetto a quella a base di uranio. Anche la stabilità del nocciolo è superiore nel caso del torio e una eventuale fusione - più difficile in ogni caso da raggiungere - sarebbe più facilmente controllabile e non produrrebbe gli stessi danni che hanno prodotto famosi casi come Chernobyl e Fukushima.

L'ostacolo più grande all'adozione dei reattori al torio è costituito dall'impossibilità di utilizzare il ciclo per produrre materiale da utilizzare per le armi atomiche. L'uranio-233, infatti, non è utilizzabile per questo scopo e per questo motivo (oltre che per ragioni di economia di estrazione dell'uranio legate anche all'aspetto bellico) i reattori al torio sono stati scartati e non sono stati fatti significativi passi in avanti nella ricerca.