Il primo ministro del Pakistan sotto accusa per via del font Calibri di Microsoft

Un tipo di carattere di Microsoft, Calibri, è al centro di una disputa giudiziario-politica in Pakistan. La ragione di ciò è da ricercare nell'uso del font in alcuni documenti riguardo le proprietà e i redditi prodotti dalla figlia del primo ministro: dovrebbero essere datati 2006, ma Calibri non è stato incluso in Windows prima del 31 gennaio 2007.

La versione 1.0 del font è stata disponibile sin dal 2005 come download dal sito Microsoft, ma l'inclusione in Windows - e l'impostazione come font predefinito nella suite Office - non è arrivata che due anni dopo, come riporta Engadget. Questo aspetto risulta però fondamentale nel caso pakistano, dove la Corte Suprema deve pronunciarsi in merito all'opportunità di procedere con ulteriori azioni contro il primo ministro.

All'origine della disputa è l'inclusione del nome del primo ministro, Nawaz Sharif, nei famosi "Panama papers", fatto che già all'epoca destò scandalo e indignazione all'interno del Paese. La possibilità (finora non confermata) che i documenti forniti dalla famiglia di Nawaz Sharif siano falsi sta nuovamente causando grattacapi al governo, che deve affrontare richieste di dimissioni da parte dell'opposizione e di una parte importante dell'opinione pubblica.

La Corte Suprema dovrà ora decidere se quest'informazione potrebbe indicare che i documenti siano stati effettivamente creati nel 2006, oppure se siano stati creati successivamente. Se quest'ultima ipotesi si rivelasse vera, il primo ministro e la sua famiglia potrebbero andare incontro ad accuse di aver commesso reati come falsa testimonianza, creazione di documenti falsi, occultamento di beni e mantenimento di uno stile di vita sopra le proprie possibilità (e, dunque, evasione fiscale).

Quello che gli utenti pakistani di Twitter hanno già chiamato "#Fontgate" è un interessante caso in cui un elemento apparentemente insignificante come un font diventa, in realtà, fondamentale per capire dove stia la verità.