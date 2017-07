Il ritardo di Bixby sarebbe dovuto alla mancanza di dati

I problemi che Samsung sta riscontrando nella preparazione al lancio di Bixby, il suo assistente vocale, deriverebbero da una carenza di dati. Il sistema di machine learning alla base del software non avrebbe infatti sufficienti dati per essere efficace nelle interazioni in lingua inglese, contrariamente alla lingua coreana dove Samsung sembra riuscire a raggiungere i risultati sperati.

Le lingue umane sono particolarmente complesse da affrontare per via delle innumerevoli variabili che le contraddistinguono: differenze nelle voci dei parlanti, toni, inflessioni, accenti, pronunce, enfasi, costruzione delle frasi, ordine delle parole, scelta del lessico... Per affrontare tutti questi aspetti occorre avere una base di dati da elaborare per avere un quadro quanto più vasto possibile della situazione; tutti i dati vanno poi elaborati da un algoritmo di machine learning, che ne estrarrà le informazioni salienti.

Questo significa che non è possibile inserire i dati in maniera più o meno manuale, ma è necessario arrivare al blocco di partenza avendo già raccolto un quantitativo di dati sufficiente per avere un sistema che può affrontare l'utilizzo da parte dell'utenza. Per uscire da quello che sembra un circolo senza fine, Samsung ha lanciato una beta di Bixby a cui è possibile partecipare volontariamente, ma sembra che sarà necessario ancora del tempo prima che questa iniziativa porti dei frutti.

Se Samsung aveva inizialmente annunciato che Bixby sarebbe stato lanciato a giugno, ora non parla di alcuna data specifica per il debutto dell'assistente vocale. Con un altoparlante connesso in lavorazione e la versione italiana che non sembra destinata ad arrivare in tempi brevi (se mai lo farà), Samsung sembra avere qualche difficoltà nell'affrontare il tema della voce come mezzo di input.