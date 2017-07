Italian Airspace: ecco l'app che vi permetterà di scoprire dove è possibile far volare i droni in Italia

I droni, ovvero i nuovi dispositivi radiocomandati con pilota remoto, hanno invaso in modo incredibile il mondo della tecnologia soprattutto nell'ultimo anno. sono velivoli che vengono utilizzati soprattutto per le riprese video aeree ma anche per scopi più funzionali come per consegnare pacchi agli utenti ma anche per il controllo del territorio. In questo caso però in Italia il loro utilizzo viene vietato secondo alcune regole e permesso invece in alcuni specifici luoghi sotto prescrizione dell'ENAC che è l'ente nazionale per l'aviazione civile.

Ecco che per aiutare gli utenti che lo hanno acquistato e vogliono non incorrere in multe decisamente salate è stata creata un'applicazione specifica tramite la quale sarà possibile osservare su di una mappa tutte le zone in cui il volo sarà consentito e quelle invece in cui non potremo far volare i droni per non intralciare il traffico aereo o non interferire con gli strumenti di posizionamento, ad esempio i radar, dell’aviazione.

L'applicazione che prende il nome di Italian Airspace, che può essere scaricata per dispositivi con sistema operativo Android, permette di visualizzare una vera e propria mappa in cui vengono delineate tutte le No Fly Zone per i droni. L'applicazione oltretutto menziona in tempo reale tutte le zone sia fisse che magari temporanee che vengono applicate solamente per un periodo di tempo limitato magari a causa di eventi eccezionali o magari manifestazioni civili. Palese come queste zone siano maggiormente situate nelle vicinanze di aeroporti dove i droni non possono assolutamente volare per non interferire appunto con gli aeromobili o con la strumentazione degli stessi.

Molte le funzionalità che vengono implementate nell'applicazione come la possibilità di filtrare le tipologie di area da visualizzare sulla mappa in modo tale da avere sempre la visione che meglio interessa. Non solo perché le mappe vengono aggiornate in base alle modifiche che le autorità realizzano in modo tale da permettere agli utenti di avere sotto mano sempre le variazioni effettuate sull' AIP (Aeronautical Information Publication).

In questo caso l'applicazione viene rilasciata in due diverse versioni: una completamente gratuita ed una a pagamento che con un prezzo di 9.99€ permetterà di ottenere maggiori dati ma anche la possibilità di memorizzare waypoint specifici per i voli con il proprio drone.