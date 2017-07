La NASA avvia le sperimentazioni su un jet supersonico che produrrà solo 65 dB

La NASA è impegnata su un fronte, quello del volo di linea a velocità supersoniche, che sembrava essersi chiuso con la dismissione dei Concorde nel 2003. Dopo l'aereo franco-britannico e il suo equivalente sovietico, il Tupolev TP-144, non ci sono stati ulteriori tentativi di portare il volo supersonico al di fuori dell'ambito militare. L'agenzia del governo statunitense ha però annunciato l'intenzione di produrre un velivolo di prova in scala ridotta che permetta di sperimentare il volo supersonico civile silenzioso: l'obiettivo è raggiungere i 65 dB prodotti dal boom supersonico.

Sono tre i problemi più grandi che le aziende impegnate nella costruzione di velivoli e nella ricerca aerospaziale devono affrontare quando si occupano di volo supersonico: il rumore prodotto dal boom supersonico, i consumi e il rumore dei motori in aereoporto.

Il secondo aspetto è particolarmente rilevante, e non solo da un punto di vista ambientale: se, infatti, i consumi elevatissimi del volo supersonico producono inquinamento in misura largamente maggiore rispetto al volo infrasonico, l'aspetto dei costi che le linee aree devono sostenere è il più pressante per rendere gli aerei civili supersonici realtà. A titolo di esempio, il succitato Tupolev TP-144 era costretto nelle prime versioni a utilizzare un postbruciatore per mantenere una velocità di Mach 1,6, di fatto aumentando a dismisura i consumi e quindi i costi. Il Concorde fu costretto a rimanere a terra permanentemente nel 2003 non solo per via dell'unico - ma decisivo - disastroso incidente della sua carriera avvenuto nel 2000, ma anche (e forse soprattutto) per via dei costi di gestione estremamente alti, seppur non dovesse utilizzare un postbruciatore per raggiungere Mach 2,2.

La NASA sarebbe però al lavoro insieme a General Electric per produrre motori che contengano i consumi complessivi, anche adottando soluzioni tecnologiche innovative come il posizionamento delle gondole - o degli equivalenti - sopra le ali, anziché sotto.

Questa soluzione dovrebbe aiutare anche a ridurre il rumore prodotto dai motori sia nel volo infrasonico che nel volo supersonico. In quest'ultimo assetto, però, l'aspetto forse più rilevante è quello della geometria delle ali e della carlinga per attenuare gli effetti del boom sonico. Il design attualmente allo studio di NASA e Lockheed-Martin sembra in grado di abbattere questo rumore fino a 60-65 dB (all'incirca il rumore prodotto da un'automobile in autostrada) grazie proprio alla forma dell'aeromobile. Il prototipo QueSST (QUiEt SuperSonic Transport), di cui NASA ha avviato la ricerca di un costruttore, dovrebbe essere lungo 28 metri e dovrebbe avere una tangenza di 55.000 piedi (16.700 metri circa). Al momento attuale si prevede di installare un motore General Electric uguale a quello utilizzato sui cacciabombardieri F/A-18 Hornet.

La NASA prevede di spendere circa 390 milioni di dollari su questo progetto, che farebbe da fondazione a ulteriori sviluppi portati avanti dalle aziende private. Seppur il volo supersonico stia tornando a far parlare di sé negli ultimi anni, grazie anche a iniziative come la startup Boom Supersonic, nessuna azienda privata statunitense sembra intenzionata a investire in un ambito che non promette immediati ritorni economici.

Questo avviene anche a causa della legislazione statunitense, che dal 2003 proibisce il volo supersonico su suolo statunitense per via dei disagi alla popolazione civile. L'ultimo ostacolo da rimuovere, posto che la NASA abbia successo nelle sperimentazioni (e non è previsto che queste inizino prima del 2022), è proprio quello legislativo. Ma un accresciuto interesse verso questo ambito, similmente a quello spaziale riacceso da realtà come SpaceX, potrebbe portare a rivedere aerei supersonici civili solcare i cieli nei prossimi decenni.