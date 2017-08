La NASA pubblica alcuni video del SR-71 Blackbird

Il Lockheed SR-71 "Blackbird" è uno degli aerei più famosi della storia che, grazie al suo aspetto singolare e alle sue prestazioni elevatissime, ha ispirato molti velivoli nella fantascienza e nei fumetti. La NASA, che possedeva quattro di questi apparecchi, ha pubblicato alcuni filmati che li ritraggono in varie situazioni.

Sviluppato a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta come aereo da ricognizione, il Blackbird detiene tuttora il record di aereo con equipaggio più veloce: raggiunse, infatti, i 3.530 km/h, arrivando a una tangenza di 25.929 m. Solo 32 unità furono prodotte.

Le alte prestazioni dell'aereo l'hanno portato naturalmente a essere sviluppato assieme alla NASA e a servire come aereo di prova proprio per l'agenzia spaziale, che effettuò studi sull'aerodinamica e sviluppò sistemi di autodiagnosi del mezzo di notevole complessità.

Proprio lo sviluppo del SR-71 costituisce l'aspetto più interessante: Lockheed e NASA dovettero infatti pensare a soluzioni tecniche estremamente innovative per poter permettere al mezzo di raggiungere le velocità estremamente elevate di cui era capace. Il problema del riscaldamento della fusoliera portò la divisione Skunk Works della Lockheed a puntare sul titanio, materiale che veniva importato in massicce quantità dalla Russia nonostante la Guerra Fredda. La fusoliera non è liscia, ma presenta come delle pieghe che permettono al metallo di espandersi senza intaccare le prestazioni aerodinamiche e la stabilità del veicolo.

Lo stesso problema del riscaldamento aveva un impatto anche sul combustibile: quello tradizionale non poteva essere utilizzato, poiché le temperature oltre i 300 °C che l'aeromobile raggiungeva in volo supersonico l'avrebbero fatto incendiare. Gli ingegneri dovettero quindi ricercare un carburante adatto, che veniva acceso a mano all'avvio del mezzo.

Un ulteriore elemento di estremo interesse è il motore: uno statoreattore che sfrutta la stessa velocità del mezzo per comprimere l'aria e che, raggiunta la velocità di crociera, non ha quindi bisogno di una turbina come avviene sugli altri aerei.

I progressi in termini di conoscenze fatti grazie allo sviluppo del Lockheed SR-71 Blackbird sono notevoli e sono stati poi utilizzati in numerosi altri campi - potete leggere alcuni dei contributi su Appunti Digitali per ulteriori approfondimenti. Un successore, noto al momento come SR-72, è in fase di sviluppo e dovrebbe raggiungere velocità superiori a Mach 5 (sconfinando, quindi, nelle velocità ipersoniche).