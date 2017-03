La NASA senza segreti. Online il proprio catalogo software gratuito e per tutti

La NASA svela al mondo intero il catalogo dei propri software utilizzati durante le missioni spaziali. Chiunque potrà da oggi visitare la pagina ufficiale della NASA dove è presente il catalogo con i prestigiosi software che l'azienda americana ha deciso di rilasciare per "massimizzare i benefici per il Paese". Il catalogo 2017-2018 riguarda un ampio portafoglio di prodotti software per una vasta gamma di applicazioni tecniche poste gratuitamente a disposizione di tutti in modo completamente gratuito.

Interessante scoprire come il catalogo di programmi della NASA spazi da software utilizzati per lo studio degli effetti del ghiaccio durante un volo di un aereo ma anche software che includono codici che riguardano i droni più sofisticati mai realizzati. Come dichiarato direttamente dall'amministratore associato del Direttorio della NASA, Steve Jurczyk, l'accesso a questo pacchetto di programmi specifici permetterà di sostenere l'economia dell'innovazione riuscendo a sconfinare i muri dei laboratori della NASA e dunque anche l'accesso ai soli ingegneri.

Il catalogo è disponibile direttamente a questa pagina della NASA suddiviso in molteplici categorie e soprattutto in versione cartacea come anche quella online. L'agenzia ha fatto sapere oltretutto che in questa nuova edizione pubblicata sono presenti nuovi strumenti come dati sull'elaborazione, software sui sistemi solari, di propulsione ma anche aeronautica, strumenti per i veicoli di ogni genere come anche modelli 3D.

"I software sono stati una componente fondamentale di ciascuno dei successi delle missioni Nasa e delle nostre scoperte scientifiche. Oltre il 30 per cento di tutte le innovazioni realizzate dalla Nasa sono software" ha dichiarato Dan Lockney del Programma di trasferimento di tecnologie della Nasa. "Siamo lieti di proporre a chiunque questi strumenti ed eccitati alla prospettiva di vederli attuati in modi nuovi e creativi."