La tuta spaziale di SpaceX ritratta per intero in una nuova fotografia

Elon Musk ha diffuso una nuova immagine della tuta spaziale progettata e realizzata da SpaceX, questa volta mostrandola per intero. Nella fotografia è chiaramente visibile l'intera tuta, con una capsula Crew Dragon sullo sfondo all'interno di un capannone.

Mostrata per la prima volta in maniera parziale, la tuta spaziale è pensata per proteggere gli astronauti da eventuali depressurizzazioni durante il volo da o verso la Stazione Spaziale Internazionale, in modo che guasti o incidenti non portino a morte certa l'equipaggio delle capsule per via della mancanza d'aria.

Non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni sulle tute, ma Musk ha promesso che rivelerà nuovi dettagli nel corso dei prossimi giorni.

Il design delle tute è futuristico e si avvicina più a quello delle tute utilizzate nei film di fantascienza che a quello delle tute impiegate dagli astronauti attualmente. In questo momento storico anche il design fa la sua parte nell'accrescere l'interesse del pubblico per il mondo spaziale e si può sperare che un maggiore interesse porti a un finanziamento più costante per la ricerca spaziale, le cui innumerevoli applicazioni pratiche sono ormai da tempo parte della nostra vita quotidiana.