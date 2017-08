Le aziende più ambite in cui vorrebbero lavorare gli studenti? Google, Microsoft ed Apple

L'annuale ricerca "World's Most Attractive Emplyers Survey" che monitora le ambizioni lavorative degli studenti delle più importanti università del mondo ha delineato come Google, Microsoft ed Apple abbiano raggiunto i primi tre posti tra le migliaia e migliaia di aziende. Il sogno di lavorare in queste "tech industry" arriva direttamente dagli studenti delle facoltà di ingegneria ma anche degli indirizzi economici che sembrano voler capitalizzare i propri studi all'interno di queste aziende.

I primi tre posti sono dunque conquistati dalle più importanti aziende della tecnologia che al momento si spartiscono praticamente il mercato nel mondo. A seguire ci sono poi la Generale Electrics (CGE) ma anche la casa automobilistica BMW Group quindi la IBM, la Intel ma anche Siemens, Sony e Samsung.

Se invece si chiede la stessa domanda agli studenti di materie economiche o legate ad attività di management il risultato cambia, non tanto per Google che rimane al primo posto, ma per Goldman Sachs che sale al secondo posto seguita da apple, EY (Ernst & Young), PwC (PricewaterhouseCoopers), Deloitte, Microsoft, L'Oréal Group e anche J.P.Morgan. Secondo gli esperti della ricerca: "Quest’anno abbiamo notato la presenza di diverse aziende appartenenti a nuovi settori, come l’e-commerce, mentre settori più consolidati, come l’industria energetica, hanno perso appeal".