Le più grandi aziende tech americane contro la decisione sull'ambiente di Trump

Il Presidente degli USA, Donald Trump, ha deciso di abbandonare gli accordi di Parigi sul clima. Un'uscita plateale che ha creato non poche polemiche e non solo da parte degli altri paesi del mondo che credono fortemente in un ambiente più pulito e migliore per il futuro ma soprattutto da parte delle maggiori aziende americane di tecnologia. E' il caso di Elon Musk, CEO di Tesla, che facente parte del comitato di consulenza della Casa Bianca ha abbandonato il proprio ruolo in quanto fortemente contrario alle prese di posizione del Presidente Trump. Musk però non è l'unico ad aver da subito remato contro l'abbandono degli USA dagli accordi di Parigi, molti sono i dirigenti, ma anche i sindaci di città americane come alcune università pronte a riunirsi in una specie di comitato a favore delle misure restrittive sul clima.

Il sito web creato appositamente e inneggiante lo slogan "We Are Still In" non fa che dichiarare apertamente il no a Trump e alle sue decisioni ultime. Capitanati dall'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, sono oltre 1219 tra governatori, sindaci e investitori americani che vogliono un mondo più pulito e soprattutto vogliono attivamente partecipare agli accordi mondiali pro clima. Ma non solo perché a dare man forte al gruppo ci pensano anche oltre 900 aziende leader negli USA: da Apple a Microsoft, da eBay a Google passando anche per Amazon, AMD, Facebook, Netflix e molte altre. Il tentativo è anche quello di riportare sulla giusta via il Presidente Trump cogliendo non solo l'opportunità di fare qualcosa per la Terra dei futuri figli ma anche non buttare i programmi e i progetti che proprio queste aziende hanno già da anni intrapreso investendo pesantemente.

"Nel mese di dicembre 2015 a Parigi, i leader mondiali hanno firmato il primo impegno globale per la lotta contro i cambiamenti climatici. L'accordo è riuscito dove hanno fallito i tentativi del passato permettendo a ciascun paese di impostare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni e di adottare le proprie strategie per raggiungerli. Inoltre, le nazioni - ispirati alle azioni dei governi locali e regionali, insieme con le imprese - hanno riconosciuto come la lotta contro il cambiamento climatico comporti significativi benefici per la salute pubblica ed economica. L'annuncio dell'amministrazione Trump mina un pilastro fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici e danneggia la capacità del mondo di evitare gli effetti più pericolosi e costosi del cambiamento climatico.

In assenza di una leadership da Washington, stati, città, scuole e università, le imprese e gli investitori, che rappresentano una percentuale considerevole dell'economia degli Stati Uniti perseguirà gli obiettivi climatici lavorando insieme per garantire agli Stati Uniti di rimanere leader globale nella riduzione delle emissioni. E' indispensabile che il mondo sappia che negli Stati Uniti gli attori in grado di soddisfare l'impegno agli accordi di Parigi si trovano in municipi, capitali di stato, college e università ma anche negli investitori e nelle imprese. Insieme, noi rimarremo attivamente impegnati con la comunità internazionale, come parte dello sforzo globale per mantenere il riscaldamento al di sotto dei 2°C a beneficio della nostra sicurezza, della nostra prosperità e della nostra salute".

Insomma un monito quanto mai importante nei confronti del Presidente Trump da parte della vera economia americana che viene menzionata in una lunga lista di nominativi pronti ad andare addirittura contro il loro nuovo capo di stato per aiutare il Pianeta Terra. Una task force imponente che non può essere messa da parte dalla Casa Bianca ma che anzi deve essere ascoltata per non dover precludere futuri investimenti nei territori americani che di certo potrebbe risultare negativi proprio per l'America stessa.