Microsoft al lavoro su una piattaforma che insegna ai droni come evitare gli ostacoli

Al giorno d'oggi pilotare in maniera adeguata un drone non è certo un'impresa impossibile, anzi, esistono addiritura alcuni prodotti in grado di pilotarsi praticamente da soli in aree prive di ostacoli. Non è quindi difficile immaginare che il prossimo step possa essere lo sviluppo di un dispositivo in grado non soltanto di raggiungere la meta in solitaria ma di farlo anche se il percorso è costellato di insidie.

Ebbene, proprio in questa direzione si muove il pensiero di Microsoft. Sì perché il colosso di Redmond ha reso pubblico proprio in questi giorni un simulatore open source, denominato Aerial Information and Robotics Platform, che aiuta gli ingenieri e gli sviluppatori a lavorare, effettuare test, e "insegnare" alle proprie creature robotiche, come muoversi in un ambiente con degli ostacoli, senza che questi possano effettivamente schiantarsi e rompersi.

Lo strumento permette di visualizzare il drone inserito in un ambiente comune come ad esempio un viale alberato o una strada con lampioni e cavi della corrente che collegando i lampioni. A questo punto, non appena avviato il software sarà immediatamente possibile capire se il drone sia in grado di riconoscere o meno gli ostacoli, e quindi di evitarli.

L'interfaccia permette di controllare quello che il drone può vedere dalle proprie fotocamere, come anche quello che i sensori presenti a bordo dello stesso drone riescono a percepire e catturare. In questo modo è possibile facilitare il lavoro degli sviluppatori che saranno in grado di capire in anticipo su quali aspetti lavorare, evitando inutili sprechi di denaro e tempo dovute a collaudi non propriamente risuciti.

Gli sviluppatori specificano comunque che il software non sostiuisce i test reali ma li affianca e agevola come un complemento che permette di riprodurre con meno rischi dei test che prima andavano riprodotti diverse volte. In sostanza il rilascio di un nuovo prodotto dovrebbe essere più rapido in quanto in pochi mesi sarà possibile raccogliere lo stesso quantiativo di dati per il quale prima erano neccessari anni di test.