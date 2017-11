Microsoft annuncia un taglio delle emissioni del 75% entro il 2030

L'utilizzo responsabile dell'energia e la produzione della stessa tramite fonti quanto più possibile pulite è uno dei grandi impegni e delle grandi sfide che dobbiamo fronteggiare. Microsoft ha annunciato il suo impegno a ridurre le proprie emissioni del 75% entro il 2030, rispetto al dato del 2013.

L'azienda ha annunciato di voler fare la propria parte nel rispettare gli accordi di Parigi sul clima e, sebbene l'impegno annunciato non sia particolarmente ambizioso, è un passo in avanti deciso rispetto alla situazione attuale.

Microsoft, come molte altre società impegnate nel cloud, fa infatti uso massiccio di carbone (sebbene indirettamente) per la produzione di energia, utilizzata poi per alimentare i propri datacentre. L'impegno dell'azienda è di rivolgersi a fornitori che producano energia a partire da fonti rinnovabili e tagliare in questo modo le emissioni legate alla produzione di energia, oltre a ridurre i consumi di energia in senso assoluto.

Una parte di questo impegno si è già concretizzata con l'investimento nell'ampliamento di una centrale eolica nei Paesi Bassi, sebbene questo sia solo un tassello nel più complesso panorama mondiale.

L'impegno del settore tecnologico per un uso più responsabile dell'energia e per un approvvigionamento da fonti più pulite e a minor impatto ambientale è finora basso, nonostante crescenti pressioni perché ci siano miglioramenti in questo senso. La speranza è che la mossa di Microsoft sia solo la prima e che altre aziende seguano lo stesso percorso, magari annunciando piani anche più ambiziosi.