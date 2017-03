Misuratore di pressione da braccio facile da utilizzare a soli 21,59 Euro su Amazon

Il modello di sfigmomanometro GrandBeing con display LCD digitale è oggi in offerta su Amazon ad un prezzo che lo rende molto interessante. Detto in parole più comprensibili: è un misuratore di pressione da braccio utilizzabile da tutti grazie alla sua semplicità. Si preme un tasto e automaticamente la manica si gonfierà al livello opportuno per eseguire la misurazione in maniera corretta. La macchina di misurazione del polso inoltre restituisce misurazioni della pressione sanguigna sistolica e diastolica con la frequenza dei battiti. Il macchinario permette di individuare anche eventuali irregolarità nel battito e seguire l'andamento della salute dell'utente nel corso del tempo grazie alla funzione di immagazzinamento dei dati. Leggero, compatto e silenzioso, il misuratore di pressione GrandBeing può essere utilizzato da chiunque e in qualsiasi luogo. A 21,59 Euro è davvero un affare per chiunque non abbia in casa un prodotto con tali caratteristiche e funzioni.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!