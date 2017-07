NASA: 'Non abbiamo i soldi per portare l'uomo su Marte'

Negli ultimi anni le agenzie spaziali hanno sempre più rivolto i loro strumenti verso Marte con l'obiettivo di portare nel più breve tempo possibile l'uomo sul Pianeta Rosso. La speranza è di riuscirci entro il 2030, e c'è già chi ha ipotizzato la possibilità di costruire un'intera colonia sul pianeta. Anche la NASA aveva alimentato queste speranze: con piccoli aumenti nel bilancio per correggere l'inflazione, l'agenzia aveva dichiarato di avere le risorse per il prossimo "balzo gigante per l'umanità" in modo da riuscire a far sbarcare i primi uomini su Marte e farli tornare a casa.

Il nuovo razzo Space Launch System e la navicella Orion sarebbero stati gli strumenti per compiere l'impresa, tuttavia non sono mancati gli scettici. Un report del National Research Council poneva l'attenzione sull'enorme mole di lavoro da svolgere prima di organizzare la missione e sui fondi a disposizione dell'agenzia. Il report evidenziava quanto fosse difficile, visti i costi, il perfezionamento della missione entro il 2030 con lo Space Launch System. Anche portare a termine l'impresa entro il 2040 sarebbe stata una sfida "enorme".

In risposta la NASA aveva comunque convalidato la "Journey to Mars", ma in questi giorni è tornata sui propri passi verso la realtà. Durante un incontro tenuto lo scorso mercoledì uno dei dirigenti dell'agenzia ha ammesso che non ci sono i fondi necessari per raggiungere Marte: "Non posso stabilire una data in cui riusciremo a portare l'uomo su Marte, e questo perché ai livelli di budget che abbiamo descritto non riusciamo a completare i lavori per i sistemi di superficie per Marte", sono state le parole di William H. Gerstenmaier, della NASA.

"In questo modo la discesa e l'atterraggio su Marte diventa una sfida enorme per noi". Si tratta di un'affermazione che la NASA ha cercato di rimandare il più possibile negli ultimi anni, dovuta principalmente ai costi di produzione di SLS ed Orion. La NASA non è ancora riuscita a progettare e sviluppare i veicoli necessari per raggiungere il pianeta e per consentire all'equipaggio di ritornare sulla Terra. Nel frattempo si potrebbe fare ritorno sulla Luna, e mercoledì Gerstanmaier ha aperto la porta anche a questa possibilità.

George W. Bush aveva lanciato un'iniziativa per farlo, che però è stata interrotta in seguito da Obama. Il dirigente della NASA ha ammesso che se ci fosse un buon motivo per tornare sulla Luna l'agenzia non si farebbe problemi a organizzare una missione. Tuttavia pare che allo stato attuale la NASA non sia in grado di sbarcare da nessuna parte per via degli enormi costi necessari per portare a termine le imprese. L'unica possibilità sembra quella di fare affidamento ai sistemi "riutilizzabili" di società terze come SpaceX, Blue Origin, e altri, tuttavia il Congresso USA sta cercando di evitare accordi con compagnie commerciali per l'esplorazione spaziale.

Ma questo potrebbe cambiare con Trump: Mike Pence, attuale Vicepresidente USA, ha infatti recentemente ammesso che sempre più aziende americane dispongono ormai di tecnologie spaziali estremamente avanzate.