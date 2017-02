NASA, scoperto qualcosa 'oltre il nostro Sistema Solare': dove e quando seguire l'evento

La NASA terrà una conferenza alle ore 19 italiane del 22 febbraio 2017 in cui rivelerà nuove scoperte compiute "al di là del nostro Sistema Solare". Nella nota mancano riferimenti dettagliati su quello che possiamo attenderci, ma si parla solamente di "nuove scoperte su pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole, chiamate esopianeti". E c'è già chi parla di un annuncio legato ad altre forme di vita extra-terrestri, ma sarebbe meglio placare gli animi.

Con gli strumenti e la tecnologia a disposizione oggi della NASA è difficile, se non quasi del tutto impossibile, rilevare altre fonti di vita nello spazio. L'annuncio di questa sera potrebbe invece essere paragonabile a quello dello scorso mese di maggio, quando la NASA rivelava al mondo 9 esopianeti in grado di ospitare la vita. Anche in quel caso si parlava di potenzialità di nuove forme di vita oltre a quelle presenti sulla Terra, ma dopo quasi un anno non c'è nessuna certezza.

Gli annunci di questa sera potrebbero però essere comunque importanti e alcuni giornalisti americani hanno già anticipato qualcosa. CNet ad esempio anticipa che "sebbene non possiamo ancora rilasciare dettagli, possiamo dire che potrebbero rappresentare una nuova base per lavori futuri di fantascienza". Anche la NASA ci tiene a sottolineare che, vista l'organizzazione di una conferenza specifica, gli annunci di questa sera sono di una certa importanza.

Parteciperanno all'evento alcuni eminenti esperti in materia: Thomas Zurbuchen, amministratore dello Science Mission Directorate nelle sedi NASA a Washington; Michael Gillon, astronomo per l'Università di Liegi in Belgio; Sean Carey, manager dello Spitzer Science Center della NASA a Pasadena; Nikole Lewis, astronomo presso lo Space Telescope Science Institute di Baltimora; e Sara Seager, professoressa del Massachussetts Institute of Technology.

La conferenza può essere seguita in diretta questa sera alle ore 19 su NASA TV, mentre alle ore 21 italiane gli scienziati risponderanno in inglese e spagnolo all'interno di una sessione Reddit AMA.