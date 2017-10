Niente più batterie al litio in stiva ma solo in cabina, la proposta della FAA

Le batterie agli ioni di litio costituiscono un pericolo non indifferente nel caso in cui prendano fuoco: due esempi famosi di ciò sono gli hoverboard e il Samsung Galaxy Note 7. La Federal Aviation Administration, organo governativo statunitense che regola il trasporto aereo, ha annunciato l'intenzione di vietare che le batterie possano essere trasportate in stiva.

Come riportato da DPreview, la FAA ha condotto diversi test, i quali hanno evidenziato come delle batterie al litio che prendano fuoco vicino a confezioni di spray o di materiali infiammabili (ad esempio smalti per unghie e disinfettanti per le mani) possono portare a esplosioni che non sono arginabili dai sistemi antincendio dell'aereo e che, in casi particolari, possono arrivare a squarciare lo scafo e a far precipitare l'aereo.

Il problema nasce proprio dalla vicinanza tra le batterie al litio e altri prodotti potenzialmente infiammabili; questa vicinanza non è attualmente evitabile, ma la FAA vorrebbe che le linee aeree di tutto il mondo prendessero provvedimenti in questo senso vietando che le batterie possano essere custodite nella stiva.

L'alternativa sarebbe la separazione delle batterie dal resto dei bagagli, ma questa è un'opzione meno realizzabile dal punto di vista pratico. In ogni caso, viene caldeggiata da più parti una riduzione del numero di batterie che possono essere imbarcate in senso generale.

L'ICAO, organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa del trasporto aereo civile, discuterà della faccenda nel corso della prossima settimana. La proposta sul tavolo è di imporre che le batterie rimangano all'interno della cabina, una prospettiva che potrebbe rivelarsi problematica su alcuni tipi di voli o con alcuni bagagli.