Niente vita aliena su TRAPPIST-1, o almeno è molto improbabile

A febbraio la NASA ha conquistato i titoli di giornali e quotidiani quando ha riportato la scoperta di sette pianeti delle stesse dimensioni della Terra ad una distanza di soli 40 anni luce dal nostro pianeta. All'interno del sistema TRAPPIST-1 tre dei nuovi pianeti scoperti si trovano nella zona abitabile, anche se sin dall'annuncio sembrava che mancassero le condizioni per la formazione della vita per via di diversi motivi, fra cui la vicinanza dei pianeti con la loro stella.

Serviranno anni per avere una conferma su TRAPPIST-1, ma un team di ricerca dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ha dichiarato che le possibilità di trovare vita su quei tre pianeti sono inferiori rispetto a quanto si pensava in precedenza. TRAPPIST-1 è una nana rossa, una stella molto più debole e fredda del nostro Sole, quindi i pianeti devono essere posizionati a distanze ravvicinate alla stella molto più della Terra rispetto al Sole.

La nuova ricerca è stata pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, e sottolinea come i valori delle radiazioni UV presenti nei pianeti possano essere molto più elevati rispetto a quelli della Terra: "A causa dell'emanazione delle radiazioni della stella, secondo i nostri risultati l'atmosfera sui pianeti di TRAPPIST-1 potrebbe essere in gran parte distrutta", ha dichiarato uno degli autori. La probabilità della vita nel sistema è stimata nell'1% in relazione alla probabilità della vita sulla Terra.

Uno studio separato pubblicato il mese scorso ha invece cercato di esaminare il vento solare di TRAPPIST-1. Sebbene anche sulla Terra scorra un flusso di particelle solari, noi siamo protetti dal campo magnetico terrestre. I pianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere anch'essi un campo magnetico, tuttavia la vicinanza alla stella potrebbe rappresentare lo stesso un problema visto che il suo campo magnetico potrebbe collidere con quello dei pianeti.

Anche in questo caso si parla di atmosfera dei pianeti, che potrebbe essere strappata via dal vento solare di TRAPPIST-1. E l'atmosfera è una delle condizioni principali della vita: senza di essa non può esserci alcuna possibilità di sopravvivenza. È opportuno ricordare che un pianeta è nella zona abitabile solo quando è ad una distanza dalla stella che possa permettere una temperatura tale da rendere possibile la presenza di acqua allo stato liquido.

La definizione non tiene conto delle altre variabili in gioco necessarie per la formazione della vita, ma questo non significa che su TRAPPIST-1 non c'è vita, ma che alla luce delle prime ricerche approfondite questo sembra più improbabile rispetto alla previsioni precedenti. Non significa anche che non c'è speranza: non è facile trovare le prove di un'eventuale vita extraterrestre, ma questo al tempo stesso non deve essere sufficiente per farci smettere di cercare.