Quasi pronte le specifiche PCI Express 4.0, mentre quelle 5.0 si affacciano all'orizzonte

PCI-SIG, l'organismo che ratifica le specifiche legate al funzionamento e alla compatibilità delle periferiche PCI Express, ha annunciato le nuove specifiche PCI Express 4.0 alle aziende che sono affiliate. Al pari di quanto avvenuto in passato il nuovo sistema di interconnessione porterà ad un raddoppio della bandwidth a parità di numero di linee PCI Express utilizzate.

La disponibilità di specifiche aggiornate, con un incremento della bandwidth massima, si rivela essere particolarmente interessante non solo pensando alle esigenze delle schede video di prossima generazione ma anche per l'utilizzo in ambiti professionali come quello del mondo server. In generale le connessioni PCI Express hanno trovato utilizzo diffuso in ambito consumer quando sfruttate per le periferiche di storage più veloci, così da andare oltre alle limitazioni dell'interfaccia SATA e servirsi al meglio dell'elevata bandwidth offerta dagli SSD più recenti.

Le nuove specifiche prevedono anche la possibilità di gestire interconnessioni con un maggior numero di linee e velocità differenti, così da meglio andare incontro alle necessità di applicazioni nelle quali si richieda un consumo particolarmente contenuto. PCI-SIG ha confermato di aver già eseguito vari test con alcuni membri del consorzio per ottenere la velocità di trasferimento di 16 GT/s per interconnessione così come previsto dalle specifiche. Le specifiche PCIe 4.0 sono alla revision 0.9: i membri del PCI-SIG hanno tempo sino al prossimo 9 agosto per sottoporre osservazioni e note a riguardo.

Per il 2019 si attende il debutto delle specifiche PCI Express 5.0, che permetteranno di ottenere un ulteriore raddoppio della bandwidth massima complessiva rispetto a quello delle specifiche PCI Express 4.0. Con una connessione 16x full duplex le specifiche PCIe 5.0 permettono di ottenere sulla carta una bandwidth di trasferimento massima teorica di ben 128 GB/s, un dato doppio rispetto ai 64 GB/s delle specifiche PCIe 4.0 e quadruplo prendendo quale riferimento l'attuale implementazione PCIe 3.0.