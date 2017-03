Sconti su quadricotteri e giocattoli radiocomandati con TomTop: da 36,65 Euro

Offrono divertimento, ma non solo. I droni sono diventati compagni inseparabili di varie realtà professionali, come fotografi e registi che possono adesso offrire panorami e inquadrature mozzafiato con spese tutto sommato irrisorie. Per il puro divertimento e qualche ripresa senza troppe velleità esistono molti modelli di giocattoli radiocomandati a basso costo: ne proponiamo tre, fra quelli disponibili su TomTop, che si caratterizzano soprattutto per un prezzo di vendita al pubblico estremamente contenuto ma che al tempo stesso possono dare qualche soddisfazione.

WLtoys V913 ha un motore brushless a basso consumo energetico e si caratterizza per una forma ad elicottero molto particolare. Può essere utilizzato sia in spazi interni che in spazi esterni, e anche al buio grazie alla torcia integrata. Grazie alla batteria da 1.500 mAh inclusa nella dotazione originale raggiunge un'autonomia di volo di circa 8 minuti e può essere caricato in un'ora, mentre per il controllo remoto sono necessarie quattro pile AA non incluse. Il velivolo viene stabilizzato da un giroscopio a 2,4GHz e ha un prezzo di promozione di 62,97 Euro con spedizione dalla Germania.

SYMA X5HW è un quadricottero più tradizionale con funzioni di 3D flip e fotocamera integrata con cui controllare il velivolo in prima persona. Il drone può eseguire manovre particolari e funziona anche in modalità headless attraverso la quale il conducente non deve verificare la posizione del drone per gestirlo al meglio. L'autonomia di volo è in questo caso da 5 a 7 minuti, la distanza di controllo massima circa 30-50 metri e la ricarica completa si raggiunge in 130 minuti. Costa solamente 36,65 Euro in offerta su TomTop, ma affrettatevi: le scorte stanno per essere esaurite!

Wltoys F959 SKY-King è l'ultimo prodotto che vi proponiamo oggi fra quelli disponibili in promozione su TomTop. Costa 42,29 Euro spedito dalla Germania e anch'esso si caratterizza per un form factor atipico per la categoria e ripreso dai velivoli tradizionali. Il piccolo aeroplanino viene controllato facilmente da un telecomando remoto e può essere abbinato ad un modulo con fotocamera aggiuntivo (non disponibile in dotazione). Può volare per 15 minuti e si carica in 30-40 minuti, mentre può essere gestito ad un massimo di 200 metri di distanza.