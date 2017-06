SpaceX diffonde il video in 4K dell'atterraggio del Falcon 9 e si prepara a lanciare l'X-37B

ha diffuso il filmato dell'avvenuto lo scorso sabato 3 giugno. Il breve video, disponibile su YouTube in formato 4K a 60 fps, mostra gli ultimi attimi subito prima dell'arrivo a terra, ed è stato girato da un elicottero o un drone.

Si tratta dell'undicesimo atterraggio di un razzo ad avere successo per la società guidata da Elon Musk, e il quinto a essere condotto con una piattaforma sulla terraferma. Particolarmente interessante è la grande risoluzione del video, che permette di notare anche i piccoli dettagli come gli uccelli che si alzano in volo all'arrivo del razzo o i detriti sulla piattaforma spostati dagli scarichi del razzo.

SpaceX è stata in grado di inanellare un numero notevole di atterraggi a buon fine consecutivi e questo fa ben sperare per lo sviluppo ulteriore di questo tipo di approccio ai lanci spaziali. Lo stesso Musk si era espresso qualche giorno fa su Twitter, facendo notare come gli atterraggi dei primi stadi dei razzi non facciano quasi più notizia e stiano diventando la normalità.

L'azienda è anche riuscita a vincere la gara indetta dalla US Air Force per il lancio del Boeing X-37B, il mini-shuttle senza pilota il cui progetto e scopo restano a tutt'oggi ancora largamente un mistero. Il primo lancio dovrebbe avvenire ad agosto. Dopo l'ultimo lancio, il Boeing X-37B è rimasto in orbita per ben 714 giorni. Non ci sono informazioni certe riguardo la missione del velivolo, ma si ipotizza che la USAF stia testando nuove tecnologie di spionaggio, di comunicazione e/o di propulsione.