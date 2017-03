Stampa 3D per realizzare un idrogel biologico

Un gruppo di ricercatori provenienti dalla Chalmers University e dalla Sahlgrenska Academy hanno usato una stampante 3D CELLINK per realizzare un idrogel derivato da cellule di cartilagini umane. Quanto realizzato è stato poi impiantato all'interno di piccoli topolini di sei settimane per riscontrare 60 giorni dopo la presenza di "qualcosa che inizia ad assomigliare ad una cartilagine".

I ricercatori stanno lavorando sulla possibilità di applicare la stampa 3D alla creazione di parti del corpo umano e inserti protesici da usare per i pazienti che ne abbiano bisogno. Si tratta per ora solamente di ricerca ancora lontana da questo obiettivo, anche se l'esperimento condotto mostra la possibilità di uno sbocco concreto nel futuro. L'aggiunta di cellule staminali per stimolare la crescita delle cellule della cartilagine ha permesso all'idrogel di svilupparsi in un tessuto umano, formando anche piccoli vasi sanguigni.

Paul Gatenholm, professore che ha coordinato le attività di ricerca, ha commentato: "Abiamo la prova che la stampa 3D di idrogel con cellule può essere usata per impianti. E' cresciuta nei topi e, per di più, ha visto la formazione di vasi sanguigni. Con quello che abbiamo fatto ci spostiamo più vicini alla possibilità di stampare cellule che diventeranno parti del corpo di un paziente. E' questo che si fa quando si tratta di attività pionieristiche: un passo alla volta. Il nostro risultato non è una rivoluzione ma un tassello gratificante di un'evoluzione"..