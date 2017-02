Tanti droni e veicoli radiocomandati su TomTop con spedizione dall'Europa

Offrono divertimento, ma non solo. I droni sono diventati compagni inseparabili di varie realtà professionali, come fotografi e registi che possono adesso offrire panorami e inquadrature mozzafiato con spese tutto sommato irrisorie. Per il puro divertimento e qualche ripresa senza troppe velleità esistono molti modelli di drone a basso costo e sono tantissimi i prodotti che TomTop propone in promozione all'interno della nuova sezione RC Toys pensata esclusivamente per il mercato europeo con spedizione rapida dai magazzini dislocati in Europa.

Al suo interno troviamo prodotti di ogni categoria e ad ogni prezzo, sin dal modello entry-level che costa poco più di 10 Euro fino ad arrivare a prodotti più interessanti per chi ha necessità superiori. Ma non solo droni già finiti e completi, all'interno della sezione troviamo anche ricambi o accessori, caricabatterie, videocamere, borse per semplificare il trasporto di modelli specifici o universali. E non mancano veicoli a quattro ruote radiocomandati anch'essi disponibili in tutte le fasce di mercato, dal modello più economico fino a prodotti da oltre 100 dollari.

La selezione di prodotti organizzata dal portale di e-commerce TomTop è ampia e variegata ed è formata da oltre 100 prodotti suddivisi fra quelli spediti dalla Germania, e quelli che provengono dal magazzino in Spagna. I vantaggi rispetto alla spedizione dalla Cina sono molteplici: oltre ai tempi di consegna ben più rapidi infatti in questo modo si evitano i dazi della dogana con l'arrivo dei prodotti in Italia. Il tutto mantenendo i prezzi tipici di TomTop, portale di e-commerce che si contraddistingue per il listino molto economico in relazione agli acquisti effettuati.

La nuova promozione può fare felici grandi e piccini e può essere la base per regali di sicuro impatto e notevole risparmio sul fronte economico. Ad esempio il drone Yizhan Golden X4 da soli 13,15 euro o la vettura "stunt car" WLtoys L929 Mini da 17,85 euro. Ma ci sono anche prodotti "per i grandi", come questo zaino per il drone DJI Phantom 3 a soli 16,91 euro o questo modello resistente ai danni provocati da urti o dalle intrusioni di liquidi, proposto a 43,23 euro. Insomma un unico posto in cui ogni appassionato può trovare il prodotto ritagliato per le proprie esigenze.

Yizhan Golden X4

Diverse le manovre possibili grazie al controller a lunga distanza con supporto alla frequenza 2.4 GHz, fra cui quelle tradizionali oltre al volo su di un lato e il cambio di rotta a 360°. Si tratta di un drone tradizionale con quattro eliche che può volare per circa 6-7 minuti senza interruzioni grazie alla batteria da 350 mAh. Il suo prezzo di 13,15 Euro lo rende molto, molto interessante per i ragazzini o per chi vuole semplicemente provare l'ebbrezza del controllo di un drone.

WLtoys V977 Power Star X1

Questo è un modello molto particolare per via delle sembianze da elicottero tradizionale. Viene venduto con un completo telecomando e grazie alla batteria da 450 mAh può volare fino ad un massimo di 7 minuti. Anche in questo caso sono disponibili diverse manovre acrobatiche, ed è possibile sbloccare la modalità di stabilizzazione con giroscopio a 6 assi, ideale per chi è alle prime armi con la gestione di un dispositivo di questo tipo. Il costo è più alto, circa 70,49 euro dalla Germania.

GPTOYS Foxx S911 Monster Truck

Il Monster Truck di GPToys è un prodotto molto diverso: si tratta di un modellino in scala 1/12 rispetto ai moster track off-road tanto popolari negli States. Può essere gestito attraverso un telecomando con supporto alle tecnologie 2.4GHz e può raggiungere la velocità massima di ben 45 km/h. Con la batteria integrata da 800 mAh offre un'autonomia di guida di circa 15 minuti e può essere controllato fino ad un massimo di 80 metri di distanza.

Zaino per il trasporto di DJI Phantom 3

Con uno sconto dell'81% e un prezzo di 16,91 euro lo zaino impermeabile per DJI Phantom 3 è un potenziale ottimo acquisto per chi possiede il quadricottero o chi intende acquistarlo. L'accessorio è ritagliato su misura sul velivolo DJI e grazie alla superficie dura protegge quest'ultimo da urti o danni accidentali. Lo zaino è realizzato in larga parte in nylon ed è disponibile nel colore nero.