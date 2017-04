Torcia UV a 12,99 Euro su Amazon: ecco a cosa serve e perché devi averne una

Una volta acquistata la torcia UV adesso in offerta su Amazon a soli 12,99 Euro diventerà la vostra più cara amica di viaggi. Questo appena capirete come vi renderà facile trovare sgradevolissime macchie su lenzuola e divani dell'albergo che avete prenotato online, o come vi permetterà di scovare piccoli ospiti indesiderati all'interno della stanza.

Non bisogna essere un protagonista della serie CSI per apprezzare una semplice torcia UV. Siete mai arrivati in un hotel e avete avuto seri dubbi sull'igiene della camera, addirittura sul fatto che le lenzuola fossero state realmente cambiate? Bene, grazie alla luce UV dovrebbe essere facile vedere segni di liquidi organici, in primis il sudore. Oppure avete un animale domestico birichino e non riuscite a capire dove va di nascosto a fare i suoi bisognini fuori dalla cassetta con la sabbietta? Con una torcia LED UV dovreste riuscire a scoprire in modo semplice il luogo del misfatto.

I raggi UV vengono anche utilizzati per verificare la veridicità di banconote, carte di credito, documenti, quindi l'utilizzo di una torcia del genere può essere molto flessibile. Lo sapevate poi che gli scorpioni sono fluorescenti alla luce UV? Se vi dovete recare in luoghi dove questo tipo di animali ha il suo habitat naturale molte guide turistiche vi consigliano di portare con voi una lampada UV: in alcuni casi indirizzando il suo fascio sulla superficie del deserto di notte potrebbe essere possibile vedere una serie di figure ciano-verdi animarsi nella notte.

Gli scorpioni hanno il picco massimo di sensibilità visiva nello spettro del ciano-verde: emettendo quella luce quando illuminati dalla luce UV riescono a capire in modo immediato se anche solo una porzione del loro corpo è esposta alla luce del sole e quindi non nascosta alla vista dei predatori.

Che vogliate andare a caccia di scorpioni, scoprire dove fa la pipì di nascosto il vostro cane oppure andare a caccia di hotel dallo scarso senso igienico, oggi su Amazon trovate in offerta una torcia UV con 51 LED a poco più di dieci euro, una cifra che potrebbe valere la pena di spendere per fare qualche esperimento. Un'ulteriore chicca: una volta che ve la siete comprata, provate a indirizzarla verso un bicchiere di acqua tonica...