Un mech reale da 4 metri in stile Gundam compie i primi passi in Corea del Sud

Chi è cresciuto a pane e fantascienza lo sa bene: non c'è futuro senza enormi mech antropomorfi dall'aria minacciosa capaci di stritolarci senza farsi troppi problemi. Se questa regola vale anche nel mondo reale, allora, il futuro sta per arrivare adesso che Hankook Mirae Technology, società con sede a Gunpo, a sud di Seoul, ha costruito un robot antropomorfo alto 4 metri e chiamato Method-2 che somiglia ai mech di Avatar o dei cartoni animati che ci hanno accompagnato nell'infanzia.

Con una stazza di una tonnellata e mezzo, Method-2 è stato progettato da veterani del mondo Sci-fi e ha compiuto i primi timidi passi all'interno di un edificio nella periferia di Seoul. È il primo al mondo nel suo genere, sostiene la società che l'ha prodotto e che ha impiegato circa 30 ingegneri per le sole fasi di collaudo iniziali effettuate il 27 dicembre.



Fonte: Phys.org

"Il nostro robot è il primo bipede controllato dall'uomo ed è progettato per operare in aree estremamente pericolose dove gli uomini non possono andare, se non pesantemente protetti", sono state le esatte parole di Yang Jin-Ho, presidente della compagnia. Il conducente si può posizionare nel torso del robot e i suoi movimenti vengono replicati in maniera simile da Method-2. Con la sua mole e le braccia di 130 chilogrammi, il robot non passa di certo inosservato durante le sue operazioni.

I motori producono un forte frastuono e la sua tonnellata e mezzo è in grado di far letteralmente tremare il pavimento sotto i suoi passi. Hankook Mirae Technology ha investito il corrispettivo di 200 milioni di dollari sul progetto, che è iniziato circa due anni fa con l'obiettivo di portare in vita qualcosa "che si era visto solo nella finzione e nei cartoni animati". Ma Method-2 è utilizzabile in scenari reali e può essere davvero utile per le esigenze di noi uomini?

Alla domanda al momento non c'è una risposta visto che la compagnia non ha divulgato dettagli sulle modalità d'uso per cui Method-2 è stato creato. Al momento il robot sembra solo una base per effettuare esperimenti su varie tecnologie della società e per permettere a quest'ultima di far parlare di sé ai media internazionali: "Ogni tecnologia impiegata sul robot può essere applicata per risolvere problemi reali", ha dichiarato uno degli ingegneri sul proprio profilo Facebook.

Il suo impiego in situazioni reali sembra inoltre ben lontano dal momento che Method-2 necessita ancora di essere collegato ad una fonte di energia via cavo, e il suo equilibrio non è ancora del tutto ottimale. I suoi primi passi effettuati negli scorsi giorni devono essere considerati come quelli di un neonato, ha specificato la società, che comunque si aspetta di vendere Method-2 entro la fine del 2017 al prezzo di circa 8 milioni di dollari ogni unità.