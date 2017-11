Un nuovo parco eolico darà energia al data centre Microsoft in Olanda

Microsoft ha annunciato che farà affidamento su un parco eolico in Olanda per sostenere i consumi del suo data centre olandese. Il parco eolico, che è già esistente ma verrà espanso, produrrà fino a 180 megawatt di energia ed è situato a Nord di Amsterdam.

L'ampliamento avrà inizio nel 2018 e il complesso diventerà operativo nel corso del 2019; una volta completato, il parco eolico sarà il più grande a operare sulla terraferma nei Paesi Bassi. Il parco è collocato a fianco del data centre di Microsoft che serve prevalentemente l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa.

La società olandese che opera il parco eolico, Nuon, pianifica di espanderlo ulteriormente per portare a 100 il numero di turbine e avere così una produzione di circa 1,3 miliardi di kWh.

Si tratta del secondo investimento europeo in energia eolica per Microsoft, che segue una simile iniziativa che vedrà la costruzione di un parco eolico in Irlanda. L'azienda aveva dichiarato il proprio impegno a utilizzare più del 50% di energia da rinnovabili per i propri data centre nel mondo entro la fine del prossimo anno e a passare la soglia del 60% entro l'inizio del prossimo decennio.

I consumi derivanti dai data centre sono in costante aumento, anche grazie all'avvento del paradigma della cloud, e utilizzare energia quanto più possibile pulita è vitale per contenere le emissioni di inquinanti e gas serra, vista la quantità di energia consumata. Nel 2015 si stima che i data centre nel mondo siano arrivati a consumare il 3% della produzione complessiva di energia, consumando circa 416,2 TWh - più del consumo stimato dell'intero Regno Unito, pari a 300 TWh.