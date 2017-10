Un tunnel all'aeroporto di Dubai permetterà il riconoscimento facciale con 80 telecamere

I controlli all'aeroporto di Dubai dal prossimo anno potranno essere più veloci ma soprattutto meno invasi per gli utenti che dovranno camminare solamente sotto ad un tunnel il quale riconoscerà in modo automatico ogni aspetto del passeggero tramite l'utilizzo di 80 telecamere. Le procedure di sicurezza saranno però intensificate grazie al riconoscimento facciale ma anche a quello dell'iride che verrà appunto effettuato all'interno del tunnel mentre gli utenti cammineranno in totale tranquillità.

Tecnicamente il tunnel in questione sarà dotato di oltre 80 telecamere capaci di realizzare in modo veloce e sicuro il riconoscimento facciale del passeggero il quale verrà anche identificato tramite la scansione dell'iride senza però risultare invasivo per quest'ultimo. La comodità di questo nuovo sistema di controllo sarà soprattutto data dal fatto che i passeggeri potranno attraversarlo in completa serenità come se attraversassero un tunnel di intrattenimento visto che le pareti dello stesso saranno completamente rivestite da display proiettanti un acquario marino virtuale. Chiaramente massima libertà in questo senso con la possibilità di far visionare ai passeggeri ogni tipo di video nel passaggio più o meno suggestivo e magari anche più o meno commerciale.

Al termine del tunnel se i controlli avranno dato esito positivo il passeggero potrà avviarsi al gate mentre se qualcosa sarà andato storto sarà accolto da agenti della sicurezza che potranno approfondire i controlli. Il primo dei tunnel "virtuali" sarà posto in essere a partire dai primi mesi dell'estate 2018 al Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Dubai ma sono già previsti altre installazioni sempre a Dubai entro la fine del 2020 in modo da rendere quanto più agevole possibile il controllo dei passeggeri sia per loro che per la sicurezza dell'aeroporto.